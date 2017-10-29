ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Возможность строительства новых радиальных линий метро прорабатывается в Москве, сообщил заммэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сегодня при строительстве Третьего пересадочного контура мы закладываем возможность проходки в будущем новых радиальных линий. Решение о сроках, количестве станций и маршрутах линий будет принято летом следующего года", — рассказал он.

По словам руководителя Стройкомплекса столицы, сейчас прорабатывается возможность прокладки четырёх участков метро.

Заммэра отметил, что сейчас в проработке находится строительство 43 километров тоннелей метро и 18 станций. Всего в Москве на строительстве метро сейчас задействовано более 20 тоннелепроходческих комплексов и около 50 тысяч инженеров, проектировщиков и рабочих.