ОРЕАНДА-НОВОСТИ До конца 2017 года знаки уменьшенного размера установят на шести улицах в центре города: в Малом Гнездниковском, Большом Гнездниковском, Леонтьевском, Елисеевском переулках, а также в Хлыновском и Шведском тупиках. А знаки платной парковки и парковки для инвалидов на этих улицах будут совмещенными. Об этом заявил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.



В 2014–2015 годах провели исследование на предмет видимости дорожных знаков уменьшенного типоразмера. По итогам пилотного проекта, который был запущен на первых пяти улицах, было решено сократить количество дорожных знаков в центре Москвы и перейти от крупных указателей к миниатюрным.



Как добавил Вадим Юрьев, знаки меньшего размера устанавливают для того, чтобы улучшить внешний облик улиц. Мини-указатели хорошо видны всем участникам дорожного движения. Кроме того, использование дорожных знаков меньшего размера позволяет расширить пешеходное пространство за счет совмещения двух указателей на одном поле. Так, на дорогах в центре теперь можно увидеть совмещенные знаки «Парковка» и «Инвалид», а также «Парковка» и «Платные услуги». Они также более удобны и экономичны в эксплуатации.



«Все старые знаки после демонтажа мы будем использовать на широких улицах и крупных магистралях», - добавил Юрьев.



С начала года на 59 улицах в центре Москвы установили около четырех тысяч уменьшенных знаков. Впервые они появились в рамках эксперимента на Большой Никитской и Малой Никитской улицах, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках в феврале этого года. Количество опор для размещения там сократилось в полтора раза (с 832 до 593 штук). Затем 1442 миниатюрных указателя установили в Хамовниках. Сейчас их можно увидеть на 25 улицах этого района — Малой Пироговской, Трубецкой, Льва Толстого и других. Еще 2452 мини-указателя появилось на 27 центральных улицах, благоустроенных в прошлые годы. Новые знаки можно встретить в 1-м Добрынинском и Газетном переулках, на Кузнецком Мосту и Петровских Линиях. Больше всего уменьшенных дорожных знаков — на Неглинной (320) и Мясницкой (280) улицах. Почти 700 поставили на улицах Рождественке, Большая Бронная и Большая Молчановка, а также на улице Усачева.