ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 декабря туроператор "Сто морей" (ООО "Сто морей") заявил о прекращении деятельности. В качестве причины случившегося компания называет невозможность исполнения обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

По информации туроператора и страховой организации, в данный момент за рубежом находится около 20-30 туристов данной компании. Все они имеют обратные билеты, поэтому поводов для беспокойства относительно возврата туристов на Родину нет.Гражданская ответственность ООО "Сто морей" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована в страховом обществе "Якорь" на сумму 10 миллионов рублей.Предварительное количество туристов, которые не смогут отдохнуть по линии данной компании составляет 120-130 человек. Суммы финансовых гарантий туроператора должно хватить для компенсации всем пострадавшим.