Евкуров: обеспеченность Ингушетии своими овощами и фруктами составляет от 60% до 100%
27.10.2017, 11:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ингушетия обеспечена собственными овощами и фруктами на уровне от 60% до 100%, этот показатель обеспеченности будет расти за счёт введения нового тепличного комплекса и развития яблоневых садов, сообщил глава Республики Юнус-Бек Евкуров.
"По картофелю три года мы себя на 100% обеспечиваем. Если говорить по остальными направлениям - пшеница, кукуруза, - то обеспеченность составляет 60-100%. Показатели будут расти с введением новых производств", - сказал Евкуров.
Он отметил, что, несмотря на высокий процент обеспеченности собственной сельхозпродукцией, республика не отказывается от привозных овощей и фруктов. "Товарооборот между регионами Северного Кавказа должен присутствовать. Это и рабочие места, поэтому предпринимателей, которые занимаются поставками из других регионов, поддерживаем", - добавил Евкуров.
Ранее сообщалось, что Ингушетия по производству продуктов питания выходит на уровень самообеспечения. В частности, в республике функционирует работающий по интенсивной итальянской технологии сад-гигант "Ингушетия", современный животноводческий комплекс на 800 голов, а также оказывается помощь и поддержка сельхозпроизводителям, занятым в животноводстве и овощеводстве.
По данным властей, к 2020 году потребности населения Ингушетии в мясной продукции будут обеспечены на 95%, молочной - более чем на 70%, а обеспеченность овощами вырастет более чем вдвое и составит 30,7%, фруктами - на 60%.
"По картофелю три года мы себя на 100% обеспечиваем. Если говорить по остальными направлениям - пшеница, кукуруза, - то обеспеченность составляет 60-100%. Показатели будут расти с введением новых производств", - сказал Евкуров.
Он отметил, что, несмотря на высокий процент обеспеченности собственной сельхозпродукцией, республика не отказывается от привозных овощей и фруктов. "Товарооборот между регионами Северного Кавказа должен присутствовать. Это и рабочие места, поэтому предпринимателей, которые занимаются поставками из других регионов, поддерживаем", - добавил Евкуров.
Ранее сообщалось, что Ингушетия по производству продуктов питания выходит на уровень самообеспечения. В частности, в республике функционирует работающий по интенсивной итальянской технологии сад-гигант "Ингушетия", современный животноводческий комплекс на 800 голов, а также оказывается помощь и поддержка сельхозпроизводителям, занятым в животноводстве и овощеводстве.
По данным властей, к 2020 году потребности населения Ингушетии в мясной продукции будут обеспечены на 95%, молочной - более чем на 70%, а обеспеченность овощами вырастет более чем вдвое и составит 30,7%, фруктами - на 60%.
Источник: http://minselhozri.ru