Европейский Суд по правам человека признал неприемлемыми ряд жалоб, поданных против Российской Федерации
02.11.2017, 19:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Европейский Суд по правам человека опубликовал решения о неприемлемости 7 жалоб на предполагаемое нарушение права на жизнь, запрета на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, а также нарушение прав на свободу, личную неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство.
В деле "Ботяновская против России" ЕСПЧ согласился с позицией Минюста России о неисчерпании заявительницей всех эффективных внутригосударственных средств правовой защиты и признал соответствующую жалобу неприемлемой.
Жалобы граждан Узбекистана "U.A. против России" и "R.S. против России", поданные в связи с их выдворением в Республику Узбекистан, были исключены Европейским Судом из списка подлежащих рассмотрению дел в связи с непредставлением их защитником необходимой информации о ситуации с заявителями и неподтверждением наличия каких-либо препятствий со стороны уполномоченных государственных органов в обеспечении доступа к находящимся под стражей заявителям.
Из списка подлежащих рассмотрению дел также исключена жалоба "С.А. Яшин против России". Основанием соответствующего процессуального решения явилось игнорирование запросов ЕСПЧ заявителем, намеревавшимся оспорить законность и обоснованность его содержания под стражей.
В деле "Баранов против России" заявитель жаловался на незаконное лишение свободы при отсутствии судебного решения после отмены в порядке надзора кассационного определения, которым обвинительный приговор в отношении него был оставлен без изменения. Европейский Суд согласился с доводами Минюста России об отсутствии каких-либо нарушений в связи с тем, что лишение заявителя свободы было основано непосредственно на приговоре, а соответствующее кассационное определение было отменено вследствие нерассмотрения в кассационной инстанции всех доводов стороны защиты. С учётом прецедентной практики ЕСПЧ жалоба "Яшин против России" была признана явно необоснованной и отклонена.
Европейский Суд также поддержал позицию Минюста России по жалобе "А.Е. Пономарёв против России" и не установил нарушений права обвиняемого-заявителя на справедливое судебное разбирательство в связи с оглашением в судебном заседании показаний фигурировавшей по уголовному делу потерпевшей. ЕСПЧ согласился с оценкой национальными судами уважительности причин отсутствия потерпевшей и пришёл к выводу, что в ходе уголовного судопроизводства были полностью обеспечены гарантии справедливости процесса, необходимые для соблюдения баланса между правом заявителя на допрос показывающего против него свидетеля и правами потерпевшей.
Одновременно ЕСПЧ принял решение об исключении жалобы А. Щекина, участника митинга, состоявшегося 06.05.2012 на Болотной площади, из списка подлежащих рассмотрению дел в связи с игнорированием заявителем требований Европейского Суда о предоставлении информации и отсутствием реакции на уведомления Секретариата ЕСПЧ о последствиях подобного отношения к судебному процессу. Минюст России своевременно проинформировал ЕСПЧ о наличии очевидных причин для принятия решения об отказе заявителю в рассмотрении соответствующей жалобы.
В деле "Ботяновская против России" ЕСПЧ согласился с позицией Минюста России о неисчерпании заявительницей всех эффективных внутригосударственных средств правовой защиты и признал соответствующую жалобу неприемлемой.
Жалобы граждан Узбекистана "U.A. против России" и "R.S. против России", поданные в связи с их выдворением в Республику Узбекистан, были исключены Европейским Судом из списка подлежащих рассмотрению дел в связи с непредставлением их защитником необходимой информации о ситуации с заявителями и неподтверждением наличия каких-либо препятствий со стороны уполномоченных государственных органов в обеспечении доступа к находящимся под стражей заявителям.
Из списка подлежащих рассмотрению дел также исключена жалоба "С.А. Яшин против России". Основанием соответствующего процессуального решения явилось игнорирование запросов ЕСПЧ заявителем, намеревавшимся оспорить законность и обоснованность его содержания под стражей.
В деле "Баранов против России" заявитель жаловался на незаконное лишение свободы при отсутствии судебного решения после отмены в порядке надзора кассационного определения, которым обвинительный приговор в отношении него был оставлен без изменения. Европейский Суд согласился с доводами Минюста России об отсутствии каких-либо нарушений в связи с тем, что лишение заявителя свободы было основано непосредственно на приговоре, а соответствующее кассационное определение было отменено вследствие нерассмотрения в кассационной инстанции всех доводов стороны защиты. С учётом прецедентной практики ЕСПЧ жалоба "Яшин против России" была признана явно необоснованной и отклонена.
Европейский Суд также поддержал позицию Минюста России по жалобе "А.Е. Пономарёв против России" и не установил нарушений права обвиняемого-заявителя на справедливое судебное разбирательство в связи с оглашением в судебном заседании показаний фигурировавшей по уголовному делу потерпевшей. ЕСПЧ согласился с оценкой национальными судами уважительности причин отсутствия потерпевшей и пришёл к выводу, что в ходе уголовного судопроизводства были полностью обеспечены гарантии справедливости процесса, необходимые для соблюдения баланса между правом заявителя на допрос показывающего против него свидетеля и правами потерпевшей.
Одновременно ЕСПЧ принял решение об исключении жалобы А. Щекина, участника митинга, состоявшегося 06.05.2012 на Болотной площади, из списка подлежащих рассмотрению дел в связи с игнорированием заявителем требований Европейского Суда о предоставлении информации и отсутствием реакции на уведомления Секретариата ЕСПЧ о последствиях подобного отношения к судебному процессу. Минюст России своевременно проинформировал ЕСПЧ о наличии очевидных причин для принятия решения об отказе заявителю в рассмотрении соответствующей жалобы.
Источник: Министерство юстиции