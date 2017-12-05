Европейский Суд по правам человека признал неприемлемым ряд жалоб против Российской Федерации
05.12.2017, 19:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Европейский Суд по правам человека опубликовал решения о неприемлемости ряда жалоб на предполагаемое нарушение прав на свободу, личную неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство.
Так, в делах "Садриев против России" и "Дёмин против России" ЕСПЧ согласился с позицией Минюста России о необоснованности жалоб заявителей на чрезмерную длительность их содержания под стражей, указав, что национальные суды при вынесении решений об избрании и продлении заявителям меры пресечения в виде содержания под стражей проявили должную рачительность, рассмотрев возможность применения альтернативных мер пресечения. В частности, ЕСПЧ отметил правомерность избрания в отношении заявителей меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку имелись обоснованные подозрения в совершении ими тяжких преступлений, сложность соответствующих уголовных дел, а также серьёзный риск того, что заявители могут скрыться от следствия и суда.
Заявители по объединённой жалобе "Халилов и другие против России" жаловались на предполагаемое нарушение их права на справедливое судебное разбирательство в связи с тем, что суды при вынесении приговоров использовали протоколы их допросов, проведённых в отсутствие адвокатов, утверждая при этом, что подписи защитников в соответствующих процессуальных документах были поддельными. Суд признал поданные жалобы неприемлемыми в связи с недостаточным аргументированием заявителями своих требований, а также неисчерпанием ими внутригосударственных средств правовой защиты.
Суд также поддержал позицию Минюста России по жалобе "Истомин против России" и не установил нарушений права заявителя на справедливое судебное разбирательство в связи с оглашением в судебном заседании показаний неявившегося свидетеля, а также отсутствием защитника при его задержании. ЕСПЧ согласился с мнением властей Российской Федерации о том, что заявитель, отказавшись от услуг предоставленного ему при задержании адвоката, не проявил должного усердия при защите своих прав на национальном уровне, и пришёл к выводу о том, что в ходе соответствующего уголовного судопроизводства гарантии справедливости процесса были обеспечены полностью.
В делах "Карий против России" и "Рамишвили против России" заявители жаловались на недостаточное медицинское обеспечение в местах лишения свободы. Суд, приняв во внимание информацию Минюста России о фактически предоставленной медицинской помощи конкретным лицам, указал, что отдельные недостатки в её качестве являются незначительными, отметив при этом непредоставление заявителями достаточно убедительных доказательств в поддержку своих доводов.
В решении о неприемлемости жалоб "Огуреев против России" и "Маханова против России" Суд принял во внимание позицию Минюста России и со ссылкой на свою прецедентную практику в очередной раз отметил, что российские власти не несут ответственности по долгам унитарных предприятий, осуществляющих исключительно коммерческую деятельность и не находящихся под прямым контролем государства.
Из списка подлежащих рассмотрению дел также исключены жалобы "Пономарёв против России" и "Сосина против России", заявители которых жаловались на необеспечение их присутствия в судебных заседаниях по гражданским делам. На основе представленных российскими властями документов Суд пришёл к выводу, что заявители были должным образом уведомлены о дате, времени и месте судебного разбирательства.
Жалоба "Вахонин против России" была исключена Судом из списка подлежащих рассмотрению дел в связи с нарушением заявителем требований Конвенции о соблюдении шестимесячного срока на подачу жалобы в ЕСПЧ.
Одновременно ЕСПЧ принял решение об исключении жалоб "Портной против России", "Григорьев против России", "S.K. против России", "Вилков против России", "Гребёнкин против России" из списка подлежащих рассмотрению дел в связи с игнорированием заявителями и их представителями требований о представлении информации и отсутствием реакции на уведомления секретариата ЕСПЧ о последствиях подобного отношения к судебному процессу. Минюст России своевременно проинформировал ЕСПЧ о наличии очевидных причин для принятия решений об отказе заявителям в рассмотрении соответствующих жалоб.
Так, в делах "Садриев против России" и "Дёмин против России" ЕСПЧ согласился с позицией Минюста России о необоснованности жалоб заявителей на чрезмерную длительность их содержания под стражей, указав, что национальные суды при вынесении решений об избрании и продлении заявителям меры пресечения в виде содержания под стражей проявили должную рачительность, рассмотрев возможность применения альтернативных мер пресечения. В частности, ЕСПЧ отметил правомерность избрания в отношении заявителей меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку имелись обоснованные подозрения в совершении ими тяжких преступлений, сложность соответствующих уголовных дел, а также серьёзный риск того, что заявители могут скрыться от следствия и суда.
Заявители по объединённой жалобе "Халилов и другие против России" жаловались на предполагаемое нарушение их права на справедливое судебное разбирательство в связи с тем, что суды при вынесении приговоров использовали протоколы их допросов, проведённых в отсутствие адвокатов, утверждая при этом, что подписи защитников в соответствующих процессуальных документах были поддельными. Суд признал поданные жалобы неприемлемыми в связи с недостаточным аргументированием заявителями своих требований, а также неисчерпанием ими внутригосударственных средств правовой защиты.
Суд также поддержал позицию Минюста России по жалобе "Истомин против России" и не установил нарушений права заявителя на справедливое судебное разбирательство в связи с оглашением в судебном заседании показаний неявившегося свидетеля, а также отсутствием защитника при его задержании. ЕСПЧ согласился с мнением властей Российской Федерации о том, что заявитель, отказавшись от услуг предоставленного ему при задержании адвоката, не проявил должного усердия при защите своих прав на национальном уровне, и пришёл к выводу о том, что в ходе соответствующего уголовного судопроизводства гарантии справедливости процесса были обеспечены полностью.
В делах "Карий против России" и "Рамишвили против России" заявители жаловались на недостаточное медицинское обеспечение в местах лишения свободы. Суд, приняв во внимание информацию Минюста России о фактически предоставленной медицинской помощи конкретным лицам, указал, что отдельные недостатки в её качестве являются незначительными, отметив при этом непредоставление заявителями достаточно убедительных доказательств в поддержку своих доводов.
В решении о неприемлемости жалоб "Огуреев против России" и "Маханова против России" Суд принял во внимание позицию Минюста России и со ссылкой на свою прецедентную практику в очередной раз отметил, что российские власти не несут ответственности по долгам унитарных предприятий, осуществляющих исключительно коммерческую деятельность и не находящихся под прямым контролем государства.
Из списка подлежащих рассмотрению дел также исключены жалобы "Пономарёв против России" и "Сосина против России", заявители которых жаловались на необеспечение их присутствия в судебных заседаниях по гражданским делам. На основе представленных российскими властями документов Суд пришёл к выводу, что заявители были должным образом уведомлены о дате, времени и месте судебного разбирательства.
Жалоба "Вахонин против России" была исключена Судом из списка подлежащих рассмотрению дел в связи с нарушением заявителем требований Конвенции о соблюдении шестимесячного срока на подачу жалобы в ЕСПЧ.
Одновременно ЕСПЧ принял решение об исключении жалоб "Портной против России", "Григорьев против России", "S.K. против России", "Вилков против России", "Гребёнкин против России" из списка подлежащих рассмотрению дел в связи с игнорированием заявителями и их представителями требований о представлении информации и отсутствием реакции на уведомления секретариата ЕСПЧ о последствиях подобного отношения к судебному процессу. Минюст России своевременно проинформировал ЕСПЧ о наличии очевидных причин для принятия решений об отказе заявителям в рассмотрении соответствующих жалоб.
Источник: Министерство юстиции