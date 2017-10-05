ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За четыре года (по состоянию на 1 октября 2017 года) общий портфель комплексных исследовательских центров, создаваемых на базе академических институтов, насчитывает 78 интеграционных проектов. Участие в них принимает 347 научных учреждений. В отношении 46 интеграционных проектов (198 учреждений) реорганизация уже завершилась.

Планируется, что до конца 2017 года реорганизация будет завершена в 58 современных конкурентоспособных научных центрах, среди которых 10 междисциплинарных, 43 АПК и биотехнологии и 5 медицинских центров, охватывающих все регионы России.