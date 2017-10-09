ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Миллионы молодых людей в развивающихся странах, готовые пополнить рынки труда в ближайшие десятилетия, не должны бежать из сельских районов, чтобы избежать бедности, говорится в новом докладе ФАО, опубликованном сегодня.

Сельские регионы на самом деле имеют огромный потенциал для экономического роста, связанного с производством продуктов питания и связанным с ним секторам, говорится в докладе «Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства - 2017». А при том, что большинство бедных и голодающих в мире проживает в этих областях, достижение Повестки дня в области развития на период до 2030 года будет зависеть от раскрытия этого потенциала, говорится в докладе.

Для этого требуется преодолеть проблемы низкой производительности в совокупности с ведением натурального сельского хозяйства, ограниченных возможностей для индустриализации во многих областях и стремительного роста численности населения и урбанизации - всё это влияет на способность развивающихся стран прокормить и трудоустроить своих граждан.

Существует достаточно доказательств того, что любые изменения в сельской экономике могут повлечь за собой кардинальные перемены. В отчётах отмечается, что трансформация сельской экономики помогла сотням миллионов сельских жителей выбраться из нищеты с 1990-х годов.

Однако этот прогресс был неравномерным, а демографический рост только усложняет проблему.

Ожидается, что в период с 2015 г. по 2030 г. численность населения в возрасте от 15 до 24 лет вырастет примерно на 100 миллионов человек до 1,3 миллиарда. Почти всё это произойдёт в Африке к югу от Сахары - подавляющая доля этого роста придется на сельские регионы.

Но во многих развивающихся странах - особенно в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары - рост промышленного и обслуживающего секторов сильно отстаёт, и они не смогут трудоустроить огромное количество новых работников, поступающих на рынки труда.

Как не сможет это сделать и сельское хозяйство в его нынешнем виде.

Поэтому сельские жители, которые переезжают в города, скорее всего, рискуют вступить в ряды городской бедноты, вместо того, чтобы найти выход из бедности. Другие вынуждены искать работу в ином месте, что приведёт к сезонной или постоянной миграции.

Именно поэтому ориентация на политическую поддержку и инвестиции в сельские районы для создания динамичных продовольственных систем и поддержки агропромышленных предприятий, которые хорошо связаны с городскими зонами - особенно с малыми и средними городами - создадут рабочие места и позволят большему числу людей оставаться и процветать в сельской местности, говорится в сегодняшнем докладе.

Преобразованные сельские экономики не обязательно будут панацеей, которая решит все проблемы, толкающие людей на миграцию, но они создадут столь необходимые рабочие места и будут способствовать более гибкому характеру миграции, которая станет для них скорее осознанным выбором, чем вынужденной необходимостью.

«Слишком часто игнорируемые политиками и планировщиками территориальные сети малых городов и поселков являются важными ориентирами для сельских жителей - местами, где они покупают свои семена, отправляют своих детей в школу и получают доступ к медицинскому обслуживанию и другим услугам», - сказал Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва в предисловии к докладу.

«Политикам настоятельно рекомендуется признать каталитическую роль малых городов и поселков в посредничестве между сельскими регионами и городскими центрами и предоставить мелким фермерам больше возможностей по выходу на рынки для своей продукции и участию в выгодах от экономического роста», - добавил он.

Доклад «Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства» демонстрирует, как преобразования в сельской экономике могут быть вызваны ростом спроса на продовольствие в городских районах с последующей диверсификацией продовольственных систем и созданием новых экономических возможностей в несельскохозяйственных видах деятельности.

Сюда входят обрабатывающие, упаковочные и транспортные компании, а также складские, оптовые и розничные торговые предприятия и компании, которые поставляют средства производства, такие как семена, инструменты и оборудование, а также удобрения или обеспечивают ирригационные, пахотные работы или другие услуги.

В докладе отмечается, что на растущий спрос со стороны городских продовольственных рынков в настоящее время приходится до 70 процентов внутреннего национального предложения продовольствия, даже в странах с большой долей сельского населения.

Однако в то время как урбанизация является уникальной возможностью для сельского хозяйства, она также представляет проблемы для миллионов мелких фермеров.

Рынки, которые являются более прибыльными, могут привести к концентрации производства продуктов питания крупными коммерческими компаниями, чтобы обслуживать цепочки, где доминируют крупные переработчики и розничные торговые предприятия.

Таким образом, поддерживающая государственная политика и инвестиции будут играть ключевую роль в управлении городским спросом в качестве движущей силы для преобразований и равномерного роста, а меры, направленные на обеспечение участия мелких компаний и семейных фермерских хозяйств, должны быть жестко увязаны с политикой.