ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королёв принял участие и выступил с докладом на круглом столе, который был организован комитетом по экономической политике Совета Федерации ФС РФ. Мероприятие было посвящено вопросам повышения платёжной дисциплины потребителей энергоресурсов и услуг ЖКХ.

В заседании приняли участие члены Совета Федерации ФС РФ, представители федеральных и региональных органов власти.

В своём докладе он подчеркнул, что для решения проблемы неплатежей нужно поменять конкретные меры, позволяющие существенно снизить риски неплатежей. Так, в отношении ведомственных, государственных и муниципальных потребителей ресурсов целесообразно использовать механизм субсидиарной ответственности учредителя по долгам таких организации.

Большую часть долгов на оптовом рынке электроэнергии в настоящее время создают неплатежи энергосбытовых компаний - гарантирующих поставщиков, действующих на территориях республик Северного Кавказа.

"Безусловно, нужно принять меры по кардинальному улучшению оплаты на оптовый рынок этими компаниями, входящими в настоящее время в холдинг Россети. Без существенного улучшения менеджмента, без привлечения к этой проблеме внимания руководителей госкомпании, Министерства энергетики она будет лишь усугубляться. ФАС предлагает и давно настаивает на безусловном соблюдении закона и отчуждении этих компаний из структуры сетевых компаний, неоднократно указывала на это Министерству энергетики, однако до сих пор ситуация не сдвинулась с мёртвой точки. Вероятно, такая неэффективность, непрозрачность и высокий уровень потерь всех устраивает, но это не может быть акцептовано рынком, где долги только растут, не может быть одобрено регулятором, отвечающим за соблюдение всеми норм антимонопольного законодательства ", - заявил Королёв.