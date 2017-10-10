ФАС: Реклама "Ренни" незаконно гарантировала успешность лечения
10.10.2017, 17:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Арбитражный суд г. Москвы 4 октября 2017 года поддержал решение и предписание ФАС России о недостоверности и недобросовестности рекламы лекарства «Ренни» АО «Байер», суд также подтвердил и законность постановления о наложении штрафа в 200 тысяч рублей за совершенное правонарушение.
Напомним, в марте этого года Комиссия ведомства признала АО «Байер» нарушившим требования Закона о рекламе1 в рекламных роликах лекарственного препарата «Ренни» под лозунгами «Изжогу устраняет. Желудок защищает» и «От изжоги без алюминия», транслировавшихся в эфире федеральных телеканалов.
В ролике под лозунгом «Изжогу устраняет. Желудок защищает» сообщается о быстром воздействии «Ренни» на течение болезни, то есть, нарушен законодательный запрет на гарантирование в рекламе положительного действия и эффективности лечения определенным лекарственным препаратом. Нарушение также выразилось в том, что в рекламе отсутствует часть существенной информации о времени действия лекарственного препарата, что искажает смысл рекламного утверждения о быстром действии препарата «Ренни» на течение болезни, чем вводит потребителя в заблуждение.
Комиссия также сделала вывод, что реклама лекарства «Ренни» в ролике под лозунгом «От изжоги без алюминия» недостоверна, поскольку в ней сообщается, что этот препарат обладает преимуществом перед другими средствами от изжоги, поскольку в состав препарата не входит алюминий. Продемонстрированное в рекламе отрицательное воздействие алюминий содержащих препаратов на стенки желудка не подтверждено какими-либо доказательствами и не соответствует действительности, поскольку согласно стандартам, утвержденным Минздравом Российской Федерации, в перечень лекарственных препаратов для медицинского применения при заболеваниях желудочно-кишечного тракта включен препарат алюминия — алюминия фосфат.
Напомним, в марте этого года Комиссия ведомства признала АО «Байер» нарушившим требования Закона о рекламе1 в рекламных роликах лекарственного препарата «Ренни» под лозунгами «Изжогу устраняет. Желудок защищает» и «От изжоги без алюминия», транслировавшихся в эфире федеральных телеканалов.
В ролике под лозунгом «Изжогу устраняет. Желудок защищает» сообщается о быстром воздействии «Ренни» на течение болезни, то есть, нарушен законодательный запрет на гарантирование в рекламе положительного действия и эффективности лечения определенным лекарственным препаратом. Нарушение также выразилось в том, что в рекламе отсутствует часть существенной информации о времени действия лекарственного препарата, что искажает смысл рекламного утверждения о быстром действии препарата «Ренни» на течение болезни, чем вводит потребителя в заблуждение.
Комиссия также сделала вывод, что реклама лекарства «Ренни» в ролике под лозунгом «От изжоги без алюминия» недостоверна, поскольку в ней сообщается, что этот препарат обладает преимуществом перед другими средствами от изжоги, поскольку в состав препарата не входит алюминий. Продемонстрированное в рекламе отрицательное воздействие алюминий содержащих препаратов на стенки желудка не подтверждено какими-либо доказательствами и не соответствует действительности, поскольку согласно стандартам, утвержденным Минздравом Российской Федерации, в перечень лекарственных препаратов для медицинского применения при заболеваниях желудочно-кишечного тракта включен препарат алюминия — алюминия фосфат.
Источник: ФАС