ФАС России: нехватка подвижного состава в пригородных перевозках- прямая ответственность РЖД
18.10.2017, 16:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) разработала новую Методику определения арендной платы подвижного состава РЖД, выставляемой пригородным пассажирским компаниям. В ближайшее время она будет размещена на сайте www.regulation.gov.ru для общественного обсуждения.
Об этом сообщил советник руководителя ФАС России Павел Шпилевой, выступая на семинаре-совещании «Тарифное регулирование в 2017 году и задачи органов государственного регулирования на 2018 – 2025 годы» в Крыму 18 октября 2017г.
По словам П.Шпилевого, система тарифов не совершенна, и Методика арендной платы подвижного состава РЖД для пригородных перевозок, разработанная ещё ФСТ, не внесла ясности.
Анализ арендных ставок подвижного состава для пригородных перевозок, проделанный ФАС России совместно с РЖД в течение последних 5 месяцев, показал, что ставки устанавливаются разные по различным регионам. По одной и той же модели поезда ставки отличаются за капитальный ремонт, текущий ремонт и техобслуживание, хотя это одна и та же услуга, оказываемая одной и той же организацией в разных регионах.
П.Шпилевой отметил, что сейчас ставки сформированы затратным методом. РЖД включает в арендную плату подвижного состава для пригородных перевозок затраты депо как на содержание и обслуживание подвижного состава, так и общехозяйственные затраты. Всего 6 уровней накладных расходов, которые распределяются на ставки аренды РЖД.
«В настоящее время подвижной состав РЖД недостаточно обновляется. Мы считаем, чтобы обновление подвижного состава – это ответственность РЖД, и компания должна принять на себя обязательства по его обновлению», - заявил П.Шпилевой.
В ФАС России считают, что РЖД не может и не должно дистанцироваться от вопроса обновления подвижного состава. А новый подход к определению ставок должен отвечать на вопрос – как инвестировать в обновление подвижного состава.
По словам П.Шпилевого, в существующей системе определения арендной платы подвижного состава нет места для инвестиционных программ. Подготовленный службой новая Методика определения арендной платы РЖД, выставляемой пригородным пассажирским компаниям, раскладывает арендную плату на 5 составляющих.
Об этом сообщил советник руководителя ФАС России Павел Шпилевой, выступая на семинаре-совещании «Тарифное регулирование в 2017 году и задачи органов государственного регулирования на 2018 – 2025 годы» в Крыму 18 октября 2017г.
По словам П.Шпилевого, система тарифов не совершенна, и Методика арендной платы подвижного состава РЖД для пригородных перевозок, разработанная ещё ФСТ, не внесла ясности.
Анализ арендных ставок подвижного состава для пригородных перевозок, проделанный ФАС России совместно с РЖД в течение последних 5 месяцев, показал, что ставки устанавливаются разные по различным регионам. По одной и той же модели поезда ставки отличаются за капитальный ремонт, текущий ремонт и техобслуживание, хотя это одна и та же услуга, оказываемая одной и той же организацией в разных регионах.
П.Шпилевой отметил, что сейчас ставки сформированы затратным методом. РЖД включает в арендную плату подвижного состава для пригородных перевозок затраты депо как на содержание и обслуживание подвижного состава, так и общехозяйственные затраты. Всего 6 уровней накладных расходов, которые распределяются на ставки аренды РЖД.
«В настоящее время подвижной состав РЖД недостаточно обновляется. Мы считаем, чтобы обновление подвижного состава – это ответственность РЖД, и компания должна принять на себя обязательства по его обновлению», - заявил П.Шпилевой.
В ФАС России считают, что РЖД не может и не должно дистанцироваться от вопроса обновления подвижного состава. А новый подход к определению ставок должен отвечать на вопрос – как инвестировать в обновление подвижного состава.
По словам П.Шпилевого, в существующей системе определения арендной платы подвижного состава нет места для инвестиционных программ. Подготовленный службой новая Методика определения арендной платы РЖД, выставляемой пригородным пассажирским компаниям, раскладывает арендную плату на 5 составляющих.
Источник: ФАС