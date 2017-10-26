ФАС России одобрила слияние АБ ИнБев и Эфес на российском рынке
26.10.2017, 23:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В сентябре 2017 года эти компании подали в ФАС России два ходатайства о получении предварительного согласия антимонопольного органа на совершение взаимосвязанных действий, в результате которых будут объединены российские активы двух пивоваренных групп.
По итогам всестороннего изучения представленных документов, а также учитывая результаты проведённого ранее анализа состояния рынка пивоваренной продукции в Российской Федерации, антимонопольный орган пришёл к выводу о том, что объединение активов АБ ИнБев и Эфес не приведёт к ограничению конкуренции на оптовом рынке пива и пивных напитков в границах Российской Федерации.
В результате осуществления заявленных действий образуется общая группа лиц с долями на оптовом рынке пива и пивных напитков около 25%. Такое изменение экономической концентрации создаст лучшие условия для развития конкуренции, позволит усилить мотивацию как непосредственно участников сделки, так и их конкурентов, в первую очередь ООО "Пивоваренная компания Балтика", имеющее в соответствии с проведённым анализом рынка пива и пивных напитков долю 30,7%, для новых инвестиций в российскую экономику.
26 октября 2017 года состоялась встреча статс-секретаря – заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского и заместителя руководителя ФАС России Алексея Доценко с представителями АБ ИнБев и Эфес (президентом зоны Европы и Ближнего Востока АБ ИнБев Стюартом Макфарлейном, президентом Эфес Бир Групп Джоном Гэвином Хадсоном, вице-президентом зоны Европа по правовым вопросам и корпоративным отношениям АБ ИнБев Марией Роша Баррос, президентом бизнес-подразделения АБ ИнБев в странах Восточной Европы, президентом АО "САН ИнБев" Дмитрием Шпаковым, директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям АО "САН ИнБев" Оразом Дурдыевым, старшим менеджером по взаимодействию с государственными органами власти АО "САН ИнБев" Мазановым Александром Борисовичем). Её участники обсудили перспективы развития пивной отрасли, инвестирования в российские предприятия в условиях экономических ограничений и санкций.
"Согласование этой сделки станет дополнительным сигналом иностранным инвесторам не бояться инвестировать средства в российскую экономику", – подытожил встречу Андрей Цариковский.
По итогам всестороннего изучения представленных документов, а также учитывая результаты проведённого ранее анализа состояния рынка пивоваренной продукции в Российской Федерации, антимонопольный орган пришёл к выводу о том, что объединение активов АБ ИнБев и Эфес не приведёт к ограничению конкуренции на оптовом рынке пива и пивных напитков в границах Российской Федерации.
В результате осуществления заявленных действий образуется общая группа лиц с долями на оптовом рынке пива и пивных напитков около 25%. Такое изменение экономической концентрации создаст лучшие условия для развития конкуренции, позволит усилить мотивацию как непосредственно участников сделки, так и их конкурентов, в первую очередь ООО "Пивоваренная компания Балтика", имеющее в соответствии с проведённым анализом рынка пива и пивных напитков долю 30,7%, для новых инвестиций в российскую экономику.
26 октября 2017 года состоялась встреча статс-секретаря – заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского и заместителя руководителя ФАС России Алексея Доценко с представителями АБ ИнБев и Эфес (президентом зоны Европы и Ближнего Востока АБ ИнБев Стюартом Макфарлейном, президентом Эфес Бир Групп Джоном Гэвином Хадсоном, вице-президентом зоны Европа по правовым вопросам и корпоративным отношениям АБ ИнБев Марией Роша Баррос, президентом бизнес-подразделения АБ ИнБев в странах Восточной Европы, президентом АО "САН ИнБев" Дмитрием Шпаковым, директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям АО "САН ИнБев" Оразом Дурдыевым, старшим менеджером по взаимодействию с государственными органами власти АО "САН ИнБев" Мазановым Александром Борисовичем). Её участники обсудили перспективы развития пивной отрасли, инвестирования в российские предприятия в условиях экономических ограничений и санкций.
"Согласование этой сделки станет дополнительным сигналом иностранным инвесторам не бояться инвестировать средства в российскую экономику", – подытожил встречу Андрей Цариковский.
Источник: ФАС России