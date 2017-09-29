ФАС России снизила стоимость подключения к электрическим сетям
29.09.2017, 12:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области исполнило предписание ФАС России о приведении стоимости технологического присоединения в соответствие с законодательством.
Напомним, что ранее тарифный орган субъекта приказом1 утвердил плату за техприсоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» энергопринимающих устройств ООО «Пальмира» на сумму более 362 млн рублей. Стоимость за 1 кВт вновь присоединяемой мощности составила почти 906 тысяч рублей.
ФАС России отменила этот приказ и предписала установить экономически обоснованный размер платы за технологическое присоединение без учета затрат на усиление существующей инфраструктуры.
31 августа 2017 года Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области3 установило обоснованный размер платы за технологическое присоединение в соответствии, с которым потребитель должен будет оплатить не более 37 тыс. рублей.
«Принятые ФАС России меры позволят потребителю заключить договор технологического присоединения без оплаты затрат на развитие электрических сетей, как это предусмотрено законом. Такой подход к регулированию должен соблюдаться тарифными органами всех субъектов Российской Федерации», - отметил заместитель начальника Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Алексей Воронин.
Напомним, что ранее тарифный орган субъекта приказом1 утвердил плату за техприсоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» энергопринимающих устройств ООО «Пальмира» на сумму более 362 млн рублей. Стоимость за 1 кВт вновь присоединяемой мощности составила почти 906 тысяч рублей.
ФАС России отменила этот приказ и предписала установить экономически обоснованный размер платы за технологическое присоединение без учета затрат на усиление существующей инфраструктуры.
31 августа 2017 года Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области3 установило обоснованный размер платы за технологическое присоединение в соответствии, с которым потребитель должен будет оплатить не более 37 тыс. рублей.
«Принятые ФАС России меры позволят потребителю заключить договор технологического присоединения без оплаты затрат на развитие электрических сетей, как это предусмотрено законом. Такой подход к регулированию должен соблюдаться тарифными органами всех субъектов Российской Федерации», - отметил заместитель начальника Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Алексей Воронин.
Источник: ФАС