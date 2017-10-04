ФАС России заключила соглашение о сотрудничестве с Правительством Удмуртской Республики
04.10.2017, 20:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 октября 2017 года соглашение подписали руководитель антимонопольного ведомства Игорь Артемьев и глава Республики Александр Бречалов
Стороны договорились о взаимодействии в направлении защиты конкуренции, создания условий для эффективного функционирования товарных рынков, реализации государственной политики по развитию конкуренции в Удмуртской Республике, повышения инвестиционной активности.
Кроме того, в ходе рабочей встречи Игорь Артемьев и Александр Бречалов обсудили необходимость внедрения Стандарта развития конкуренции в регионе. В частности, они затронули такие перспективные возможности повышения уровня конкуренции в Республике, как привлечение бизнеса в сферу пассажирских перевозок, организация частных детских садов и частичная приватизация аптек.
Глава антимонопольного ведомства подчеркнул, что со своей стороны ФАС России готова оказать всяческое содействие в развитии конкуренции субъекта и организовать региональные семинары для местных представителей бизнеса, органов власти и экспертов по работе в рамках Федеральной контрактной системы, в области антимонопольного, тарифного, рекламного законодательства и иным темам, находящимся в компетенции службы.
В заключение Игорь Артемьев выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество с республиканским Правительством и пригласил главу региона принять участие в семинаре-совещании "Тарифное регулирование в 2017 году и задачи органов государственного регулирования на 2018 - 2025 годы", которое пройдет с 17 по 19 октября в г. Ялта.
"Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ" разработан во исполнение пункта 2 раздела III плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2579-р. Новый "Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ" утвержден распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р.
Стороны договорились о взаимодействии в направлении защиты конкуренции, создания условий для эффективного функционирования товарных рынков, реализации государственной политики по развитию конкуренции в Удмуртской Республике, повышения инвестиционной активности.
Кроме того, в ходе рабочей встречи Игорь Артемьев и Александр Бречалов обсудили необходимость внедрения Стандарта развития конкуренции в регионе. В частности, они затронули такие перспективные возможности повышения уровня конкуренции в Республике, как привлечение бизнеса в сферу пассажирских перевозок, организация частных детских садов и частичная приватизация аптек.
Глава антимонопольного ведомства подчеркнул, что со своей стороны ФАС России готова оказать всяческое содействие в развитии конкуренции субъекта и организовать региональные семинары для местных представителей бизнеса, органов власти и экспертов по работе в рамках Федеральной контрактной системы, в области антимонопольного, тарифного, рекламного законодательства и иным темам, находящимся в компетенции службы.
В заключение Игорь Артемьев выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество с республиканским Правительством и пригласил главу региона принять участие в семинаре-совещании "Тарифное регулирование в 2017 году и задачи органов государственного регулирования на 2018 - 2025 годы", которое пройдет с 17 по 19 октября в г. Ялта.
"Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ" разработан во исполнение пункта 2 раздела III плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2579-р. Новый "Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ" утвержден распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р.
Источник: ФАС России