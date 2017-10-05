ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ростовское УФАС России оштрафовало СПАО «РЕСО-Гарантия» и СПАО «Ингосстрах» на сумму более восьми миллионов.

Страховые компании отказывались заключать договор ОСАГО с физическими лицами без оформления других добровольных договоров страхования. ФАС России признала компании нарушившими п. 1 ч. 4 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции».

Нарушение антимонопольного законодательства выразилось в синхронном и единообразном навязывании физическим лицам дополнительных добровольных договоров страхования при оказании услуг по оформлению ОСАГО на территории Ростовской области, по соглашению между страховыми организациями, в том числе «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах». Это запрещено п. 1 ч. 4 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции».

В случае если физические лица отказывались от дополнительных договоров, у представителей страховых компаний возникал ряд сложностей: отсутствовали бланки полисов ОСАГО, не было подключения к Интернету и возникала неисправность системы АИС РСА, в связи с чем физическим лицам отказывалось в заключении договоров ОСАГО

Вместе с тем, при согласии физического лица заключить добровольный договор страхования, дополнительно к договору ОСАГО, сотрудники страховых компаний незамедлительно приступали к оформлению документов.