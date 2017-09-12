ФАС обратилась в Росрыболовство за информацией о завышении цен на морепродукты
12.09.2017, 14:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) обратилась в Федеральное агентство по рыболовству с просьбой предоставить информацию, озвученную на полях Восточного экономического форума 2017, о завышении цен на дальневосточные морепродукты. В частности, запрошен перечень видов продукции, о которых шла речь, и данные, свидетельствующие о росте цен на эти продукты.
Стоит отметить, что в июле этого года ФАС России запрашивала у членов рабочей группы по подготовке предложений, направленных на развитие рыбохозяйсвтенного комплекса, в том числе у Минсельхоза и Росрыболовства предложения о дополнительных мерах по снижению цен на рыбную продукцию.
Согласно предоставленным данным Минсельхоза, анализ формирования цен на рыбу и рыбную продукцию показал, что от 20 до 30% розничной цены приходится на посредническое звено, и порядка 15% составляет торговая надбавка. По мнению министерства, снизить стоимость дальневосточной рыбной продукции возможно за счёт изменения тарифов на ж/д перевозки, ввода новых рыбоперерабатывающих мощностей, оптово-распределительного центра и транспортно-логистического комплекса на Дальнем Востоке.
Стоит отметить, что в июле этого года ФАС России запрашивала у членов рабочей группы по подготовке предложений, направленных на развитие рыбохозяйсвтенного комплекса, в том числе у Минсельхоза и Росрыболовства предложения о дополнительных мерах по снижению цен на рыбную продукцию.
Согласно предоставленным данным Минсельхоза, анализ формирования цен на рыбу и рыбную продукцию показал, что от 20 до 30% розничной цены приходится на посредническое звено, и порядка 15% составляет торговая надбавка. По мнению министерства, снизить стоимость дальневосточной рыбной продукции возможно за счёт изменения тарифов на ж/д перевозки, ввода новых рыбоперерабатывающих мощностей, оптово-распределительного центра и транспортно-логистического комплекса на Дальнем Востоке.
Источник: ФАС