ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Волгоградское УФАС оштрафовало ПАО «Волгоградэнергосбыт» на полмиллиона рублей за ущемление интересов предпринимателя.



Антимонопольная служба установила факт нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в злоупотреблении доминирующим положением на рынке путём неправомерного ограничения режима потребления электроэнергии.

В Волгоградский УФАС обратился индивидуальный предприниматель, указавший на незаконное отключение ПАО «Волгоградэнергосбыт» принадлежащего ему рекламного светодиодного экрана от электроэнергии.

Управление выявило, что одностороннее прекращение энергоснабжения произошло после обращения в ПАО «Волгоградэнергосбыт» администрации г. Волжского, с которой у предпринимателя возникли разногласия по договору аренды рекламной конструкции, расположенной вблизи ЦУМа. Направляя обращение, городская администрация, по-видимому, стремилась использовать дополнительный рычаг для принуждения предпринимателя к демонтажу рекламной конструкции.

Антимонопольное ведомство установило, что в отношениях с ПАО «Волгоградэнергосбыт» предприниматель добросовестно исполнял условия договора энергоснабжения и каких-либо законных оснований для отключения электрической энергии у ПАО «Волгоградэнергосбыт» не имелось.

Как прокомментировала заместитель руководителя УФАС Анна Гаджиева: «Обстоятельства, установленные УФАС, были подтверждены и Арбитражным судом Волгоградской области, также признавшим незаконными действия ПАО «Волгоградэнергосбыт» по отключению энергоснабжения рекламной конструкции. Антимонопольный орган будет продолжать вести активную работу по привлечению к административной ответственности лиц, злоупотребляющих доминирующим положением на рынке».