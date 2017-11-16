ФАС: плацкарт дороже купе и билета на самолет
16.11.2017, 22:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты Федеральной антимонопольной службы, анализируя стоимость билетов по одинаковым направлениям на одну и ту же дату пришли к выводу, что на некоторых маршрутах стоимость перевозки в плацкарте дороже авиабилета по тому же маршруту (рис. 1). В остальных случаях цена на самолёт практически равна или незначительно превышает стоимость билета в плацкартный вагон. Однако при небольшой разнице в цене полёт существенно экономит пассажиру время и позволяет ему достичь пункта назначения с большим комфортом, чем это возможно при путешествии в плацкартном вагоне нефирменного поезда.
В сравнении участвовали билеты АО ФПК и авиакомпании Победа.
При этом ФАС отмечает, что доходность перевозок напрямую зависит от пассажиропотока. Для улучшения ситуации в этой сфере необходимо обновить подвижной состав, снизить цену перевозки и повысить качество предоставляемых гражданам услуг в целом.
"Авиация снизила цены на 10% и увеличила пассажиропоток на 22%. ФПК же наоборот, увеличила тарифы на 3,9% и потеряла 8,5% клиентов в сегменте плацкарт и общие вагоны",- отмечал ранее заместитель руководителя ФАС России Александр Редько. По его словам, загрузка в плацкарте составляет 74%, в общих вагонах - менее 50%.
"Провозные ёмкости не загружены большую часть года. В 2010 году ФПК перевозили в плацкарте 75 млн пассажиров, а в 2017 году на 14 млн меньше. Только за 2016 год и только а/к Победа забрала 4 млн пассажиров",- подчеркнул он.
Также специалисты ФАС России провели сравнение цен на билеты в купе и плацкарте. В ряде случаев билет в купе стоит дешевле (рис. 2).
Отметим, что с 2010 года средняя ставка билета на плацкарт выросла в 2,26 раза, на купе – в 1,26 раза.
"Непроданные места в купе – убыток или недополученные доходы ФПК, а от непроданных плацкартов ФПК не несёт пассажиров и расчётный ЭОУТ* увеличивается. За непроданные места платит бюджет, поэтому ФПК экономически всё равно, какова цена плацкарта и сколько мест не продано", - отмечает замглавы ведомства.
ФАС России напоминает, что ОАО "Российские железные дороги" должно обеспечить установление кондиционеров и биотуалетов во всех вагонах в поездах дальнего следования. Это предусмотрено поведенческими условиями, выданными службой в связи с решением о нулевой индексации тарифов на перевозки в плацкартных и общих вагонах на 2018 год. Компания должна также ввести помаршрутный учёт расходов, сократить расходы, в том числе по долгосрочным контрактам, часть из которых была заключена без проведения торгов, повысить качество предоставляемых услуг, заключить долгосрочные контракты на закупку вагонов и возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны в поездах дальнего следования.
В сравнении участвовали билеты АО ФПК и авиакомпании Победа.
При этом ФАС отмечает, что доходность перевозок напрямую зависит от пассажиропотока. Для улучшения ситуации в этой сфере необходимо обновить подвижной состав, снизить цену перевозки и повысить качество предоставляемых гражданам услуг в целом.
"Авиация снизила цены на 10% и увеличила пассажиропоток на 22%. ФПК же наоборот, увеличила тарифы на 3,9% и потеряла 8,5% клиентов в сегменте плацкарт и общие вагоны",- отмечал ранее заместитель руководителя ФАС России Александр Редько. По его словам, загрузка в плацкарте составляет 74%, в общих вагонах - менее 50%.
"Провозные ёмкости не загружены большую часть года. В 2010 году ФПК перевозили в плацкарте 75 млн пассажиров, а в 2017 году на 14 млн меньше. Только за 2016 год и только а/к Победа забрала 4 млн пассажиров",- подчеркнул он.
Также специалисты ФАС России провели сравнение цен на билеты в купе и плацкарте. В ряде случаев билет в купе стоит дешевле (рис. 2).
Отметим, что с 2010 года средняя ставка билета на плацкарт выросла в 2,26 раза, на купе – в 1,26 раза.
"Непроданные места в купе – убыток или недополученные доходы ФПК, а от непроданных плацкартов ФПК не несёт пассажиров и расчётный ЭОУТ* увеличивается. За непроданные места платит бюджет, поэтому ФПК экономически всё равно, какова цена плацкарта и сколько мест не продано", - отмечает замглавы ведомства.
ФАС России напоминает, что ОАО "Российские железные дороги" должно обеспечить установление кондиционеров и биотуалетов во всех вагонах в поездах дальнего следования. Это предусмотрено поведенческими условиями, выданными службой в связи с решением о нулевой индексации тарифов на перевозки в плацкартных и общих вагонах на 2018 год. Компания должна также ввести помаршрутный учёт расходов, сократить расходы, в том числе по долгосрочным контрактам, часть из которых была заключена без проведения торгов, повысить качество предоставляемых услуг, заключить долгосрочные контракты на закупку вагонов и возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны в поездах дальнего следования.
Источник: ФАС России