ФАС подготовила предложения по снижению цен на барьерные контрацептивы
16.10.2017, 11:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во исполнение пункта 20 Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2017 № 754-р, ФАС России провела исследование товарного рынка медицинских изделий, применяемых в качестве барьерных контрацептивов, и направила в Правительство Российской Федерации свои предложения по механизму снижения цен на соответствующие товары.
С целью расширения ассортимента презервативов в аптечных и торговых сетях, а также снижения цен и увеличения доступности барьерных контрацептивов ФАС предлагает следующие меры недискриминационного доступа поставщиков презервативов на товарный рынок:
- предусмотреть возможность ускоренной регистрации презервативов;
- установить фиксированный размер предельной платы за проведение испытаний (экспертиз) при госрегистрации барьерных контрацептивов;
- проработать вопрос об ограничении совокупного объема вознаграждения хозсубъекту, осуществляющему фармацевтическую и/или торговую деятельность, в размере 5% от цены приобретенного товара;
- проработать вопрос о внесении изменений в правила надлежащей аптечной практики в части введения требования к аптечным организациям о первом предложении покупателям наиболее дешевых презервативов, а также об информировании покупателей о наличии более дешевых аналогов приобретаемых ими презервативов;
- рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с презервативами нижней ценовой категории;
- разработать комплекс мероприятий, направленный на постоянную пропаганду использования презервативов в качестве наиболее эффективного средства профилактики инфекций, передающихся половым путём, в том числе путем широкого распространения социальной рекламы, включения обязательных разделов в образовательные программы среднего и высшего образования, использования механизмов в теле, кино-индустрии.
С целью расширения ассортимента презервативов в аптечных и торговых сетях, а также снижения цен и увеличения доступности барьерных контрацептивов ФАС предлагает следующие меры недискриминационного доступа поставщиков презервативов на товарный рынок:
- предусмотреть возможность ускоренной регистрации презервативов;
- установить фиксированный размер предельной платы за проведение испытаний (экспертиз) при госрегистрации барьерных контрацептивов;
- проработать вопрос об ограничении совокупного объема вознаграждения хозсубъекту, осуществляющему фармацевтическую и/или торговую деятельность, в размере 5% от цены приобретенного товара;
- проработать вопрос о внесении изменений в правила надлежащей аптечной практики в части введения требования к аптечным организациям о первом предложении покупателям наиболее дешевых презервативов, а также об информировании покупателей о наличии более дешевых аналогов приобретаемых ими презервативов;
- рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с презервативами нижней ценовой категории;
- разработать комплекс мероприятий, направленный на постоянную пропаганду использования презервативов в качестве наиболее эффективного средства профилактики инфекций, передающихся половым путём, в том числе путем широкого распространения социальной рекламы, включения обязательных разделов в образовательные программы среднего и высшего образования, использования механизмов в теле, кино-индустрии.
Источник: ФАС