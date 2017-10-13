ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За 6 месяцев антимонопольная служба разработала и согласовала ряд проектов в рамках публичной декларации

Одним из пунктов публичной декларации стала концепция законопроекта «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)». В августе состоялось согласительное совещание с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и представителями Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации. В Правительстве Российской Федерации принято решение об одобрении в целом концепции такого законопроекта. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая будет заниматься разработкой законопроекта.

Ещё одним пунктом публичной декларации стал план мероприятий «Развитие конкуренции в здравоохранении». Он внесен в правительство и предусматривает комплекс мер по демонополизации рынков медицинских услуг, лекарственных препаратов, медицинских изделий и технического обслуживания медицинских изделий. В настоящий момент находится в стадии доработки.

Кроме того, ФАС России с участием правоохранительных и исполнительных органов, Института государства и права РАН, Института права и развития ВШЭ-Сколково, Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации был разработан проект конвенции «О борьбе с картелями». Эта задача стала очередным пунктом публичной декларации.

Конвенция в качестве международно-правового акта призвана определить принципы и основы взаимодействия государств-участников в борьбе с картелями на международном уровне.

На сегодняшний день проект Конвенции концептуально одобрен представителями государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ведется работа по дальнейшему продвижению проекта Конвенции в рамках БРИКС и СНГ.

В настоящее время разрабатывается проект Заявления государств - участников Содружества Независимых Государств о консолидации усилий мирового сообщества для эффективной борьбы с картелями.

Также ФАС инициировал разработку Инструментария по международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам крупных ТНК обождалась на площадках ЕАЭС, СНГ и БРИКС, а также в двустороннем формате с руководством зарубежных конкурентных ведомств.