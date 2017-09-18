ФАС предотвратила срыв поставки вертолётов Ка-52
18.09.2017, 12:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Апелляционная инстанция поддержала позицию ФАС России по вопросу формирования цен на продукцию военного назначения, поставляемую по гособоронзаказу в рамках военно-технического сотрудничества.
Напомним, в конце 2016 года в ФАС России обратился производительразведывательно-ударных вертолётов Ка-52 ПАО ААК «Прогресс» с жалобой на действия поставщика комплектующих - АО «Аэроэлектромаш», который отказывался поставлять продукцию по ценам, сформированным в соответствии с законодательством в сфере ГОЗ.
Подобные действия АО «Аэроэлектромаш» могли привести к срыву поставок Российской Федерацией вертолетов Ка-52 по гособоронзаказу в рамках военно-технического сотрудничества.
ФАС России установила, что акционерное общество, исходя из коммерческих интересов, предлагало к поставке комплектующие изделия по ценам, которые более чем в два раза превышали цены, сформированные в соответствии с действующим законодательством. Антимонопольная служба выдала предписание по приведению цен в соответствие требованиям законодательства.
После установления АО «Аэроэлектромаш» цен на комплектующие в соответствие с требованиями законодательства, сумма контракта, финансируемого за счет средств федерального бюджета снижена более чем на 170 миллионов рублей.
Напомним, в конце 2016 года в ФАС России обратился производительразведывательно-ударных вертолётов Ка-52 ПАО ААК «Прогресс» с жалобой на действия поставщика комплектующих - АО «Аэроэлектромаш», который отказывался поставлять продукцию по ценам, сформированным в соответствии с законодательством в сфере ГОЗ.
Подобные действия АО «Аэроэлектромаш» могли привести к срыву поставок Российской Федерацией вертолетов Ка-52 по гособоронзаказу в рамках военно-технического сотрудничества.
ФАС России установила, что акционерное общество, исходя из коммерческих интересов, предлагало к поставке комплектующие изделия по ценам, которые более чем в два раза превышали цены, сформированные в соответствии с действующим законодательством. Антимонопольная служба выдала предписание по приведению цен в соответствие требованиям законодательства.
После установления АО «Аэроэлектромаш» цен на комплектующие в соответствие с требованиями законодательства, сумма контракта, финансируемого за счет средств федерального бюджета снижена более чем на 170 миллионов рублей.
Источник: ФАС