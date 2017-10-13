ФАС пресекла нарушение на торгах на аренду участка в Ростове
13.10.2017, 15:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ФАС России рассмотрела жалобу на аукцион на право аренды земельного участка в Ростове-на-Дону. Торги проводило ООО «ПРАВО-ТОРГ» на площадке www.ug-t-s.ru (оператор – ООО «Южная Коммерческая Система»).
В ходе рассмотрения жалобы антимонопольный орган установил, что оператор площадки не обеспечил бесперебойную работу сайта.
Так, из трёх допущенных участников торговались по цене только двое. Участники по очереди делали ценовые предложения, однако на определенном этапе у заявителя перестала функционировать кнопка «Сделать ставку».В подтверждение в ФАС России был представлен протокол осмотра хода торгов нотариусом.
В результате заявитель лишился возможности продолжить торговаться, и победителем аукциона стал второй участник.
В ходе рассмотрения жалобы антимонопольный орган установил, что оператор площадки не обеспечил бесперебойную работу сайта.
Так, из трёх допущенных участников торговались по цене только двое. Участники по очереди делали ценовые предложения, однако на определенном этапе у заявителя перестала функционировать кнопка «Сделать ставку».В подтверждение в ФАС России был представлен протокол осмотра хода торгов нотариусом.
В результате заявитель лишился возможности продолжить торговаться, и победителем аукциона стал второй участник.
Источник: ФАС