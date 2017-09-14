ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ФАС России обратилась компания «Техносфера» с вопросом о правомерности действий Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья.

Федеральной антимонопольной службой было установлено, что орган власти, выдавая градостроительный план земельного участка, прикреплял к нему памятку «Как правильно выбрать проектную организацию», в которой рекомендовал определенных проектировщиков, тем самым создавая для них преимущества для ведения предпринимательской деятельности.

В частности, в памятке сообщалось, что от качества проектной документации и инженерных изысканий зависят не только параметры объекта и стоимость строительства, но и получение Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика и разрешения на строительство. При этом в ней перечислялись критерии выбора проектировщика и уточнялось, что организации, подписавшие Хартию с Правительством Московской области, по мнению Главархитектуры Подмосковья, отвечают указанным критериям.

Главному управлению архитектуры и градостроительства Московской области выдано предупреждение о необходимости прекращения указанных действий (бездействия) до 7 октября 2017 года путем отзыва памяток «Как правильно выбрать проектную организацию», а также размещения на своём официальном сайте объявления о несоответствии указанных действий антимонопольному законодательству.