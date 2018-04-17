17.04.2018, 23:39
ФАС заподозрила АВТОВАЗ в манипуляции ценами на техобслуживание
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АВТОВАЗа о нарушении антимонопольного законодательства. Автоконцерн подозревают в координации цен уполномоченных дилеров на услуги по техобслуживанию автомобилей. В частности, служба утверждает, что в информационных письмах, которые АВТОВАЗ рассылал руководителям дилерской сети, содержались расчёты стоимости техобслуживания и финальной цены, размещённые на дилерском портале. "Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ФАС, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию", - говорится в сообщении службы. Дело против АВТОВАЗа возбуждено по ч. 5 ст. 11 ФЗ "О защите конкуренции". Возможные санкции в ФАС не называют, пишет газета "Коммерсант".
По словам руководителя антимонопольной практики Bryan Cave Leighton Paisner Николая Вознесенского, за осуществление координации экономической деятельности компании может грозить штраф в размере до 5 млн рублей. "Также может быть вынесено и предписание о совершении определённых действий, направленных на восстановление конкуренции, если нарушение ещё не исправлено", - добавляет юрист.
АВТОВАЗ, подконтрольный СП французской Renault и "Ростеха", считается лидером российского авторынка. По итогам первого квартала продажи LADA выросли на 29%, до 79 тыс. автомобилей, в 2017 году - на 17%, до 311,6 тыс. машин.
По словам руководителя антимонопольной практики Bryan Cave Leighton Paisner Николая Вознесенского, за осуществление координации экономической деятельности компании может грозить штраф в размере до 5 млн рублей. "Также может быть вынесено и предписание о совершении определённых действий, направленных на восстановление конкуренции, если нарушение ещё не исправлено", - добавляет юрист.
АВТОВАЗ, подконтрольный СП французской Renault и "Ростеха", считается лидером российского авторынка. По итогам первого квартала продажи LADA выросли на 29%, до 79 тыс. автомобилей, в 2017 году - на 17%, до 311,6 тыс. машин.
Источник: Автостат