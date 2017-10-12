ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» получило Паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2017 - 2018 гг. Документ, свидетельствующий об успешном завершении подготовки к отопительному сезону, генеральному директору МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Олегу Исаеву вручила председатель комиссии Минэнерго России, заместитель директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Елена Медведева.

Оценивала итоги подготовки энергокомпании к осенне-зимнему периоду (ОЗП) комиссия Минэнерго, в которую также входили представители Ростехнадзора, МЧС России, Системного оператора, Россетей. Итоговому заседанию, на котором принималось решение о вручение МРСК Центра и Приволжья Паспорта готовности, предшествовали завершающие этапы проверки: выборочные инспекции энергообъектов филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» и проведение противоаварийной тренировки по ликвидации последствий аварийного отключения высоковольтного оборудования в условиях низких температур. В ходе нее персонал компании продемонстрировал умение незамедлительно реагировать на чрезвычайные ситуации и ликвидировать их последствия с применением современных технологий. В частности, энергетики оперативно заменили условно-поврежденную опору ЛЭП 110 кВ, ремонт которой мог занять длительное время, быстровозводимым аналогом.

Общие результаты проведенной комиссией Минэнерго проверки продемонстрировали высокую степень готовности электросетевых объектов и персонала компании к работе в период ОЗП. В полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками выполнены все запланированные мероприятия по подготовке к работе в период холодов. При этом была учтена возможность повторения погодных аномалий, наблюдавшихся в регионах присутствия компании минувшей зимой. Для повышения устойчивости работы энергосистемы специалисты МРСК Центра и Приволжья выполнили ремонт 33,6 тыс. км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 231 ПС 35-110 кВ, 8 288 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ. Расчистка просек линий электропередачи проведена на площади 15,3 тыс. га.

К работе в условиях холодов подготовлены автотранспорт и спецтехника. На 100% укомплектован аварийный запас оборудования. Проведены тренировки персонала и учения по ликвидации аварий, характерных для низких температур. При необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах МРСК Центра и Приволжья в устранении аварийных ситуаций готовы задействовать 1 169 бригад в составе 5 768 человек, в том числе 94 бригады повышенной мобильности, и 1 947 единиц техники.