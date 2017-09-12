ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» продолжают реализацию комплекса мероприятий по борьбе с безучётным и бездоговорным потреблением электрической энергии. В августе в результате проведенных рейдов было выявлено несколько крупных хищений электроэнергии в Ивановском районе.

Одним из способов незаконного потребления электроэнергии является самовольное подключение жителями своих домов или участков к электрическим сетям филиала «Ивэнерго», минуя приборы учета электроэнергии и не заключив с электросетевой организацией договор энергоснабжения. К примеру, в деревне Иванцево энергетиками выявлен факт бездоговорного потребления электроэнергии в объеме 58806 кВт/ч на сумму более 168 тыс. рублей. В садовом товариществе «Полянка» деревни Конохово гражданином без договора было потреблено 31876 кВт/ч на сумму более 91 тыс. рублей. По этим фактам направлены заявления на возбуждение дел об административном правонарушении по статье 7.19 КоАП РФ. Помимо возмещения ущерба электросетевой компании по полному тарифу правонарушители обязаны будут выплатить штраф. Житель деревни Говядово за потребление электроэнергии без договора в объеме 39475 кВт/ч на сумму более 112 тыс. рублей произвёл выплату в добровольном порядке, тем самым избежал штрафа.

Энергетики напоминают, что с 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах своей операционной ответственности (9 субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов) фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.