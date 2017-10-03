ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ноябре ГУП "Фонд содействия развитию сельских территорий" присоединится к ГУП "Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства". Об этом сообщил министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников.

"К Гарантийному фонду поддержки предпринимательства присоединяется убыточный ГУП "Фонд содействия развитию сельских территорий" из системы Минстроя. Такая мера позволяет достигнуть сразу несколько целей. Решить проблему убыточной деятельности госпредприятия, повысить капитализацию Гарантийного фонда ориентировочно на 40 миллионов рублей и сохранить госимущество за счёт работы с заёмщиками по портфелю проблемного ГУПа", - отметил министр.

Реорганизация осуществляется в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым.

Как рассказал директор Гарантийного фонда Владимир Боул, реорганизуемые предприятия должны проинформировать известных им кредиторов и опубликовать соответствующую информацию в официальном издании ФНС. В соответствии с передаточным актом, который составят на основании данных бухгалтерской отчётности за третий квартал, все активы и пассивы от ГУП РК "Фонд содействия развитию сельских территорий" перейдут к ГУП РК "Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства".