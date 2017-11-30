Ford Sollers запускает в Татарстане образовательный проект
30.11.2017, 17:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Ford Sollers объявила о запуске образовательного проекта по внедрению передовой системы дуального образования в регионах присутствия компании – Республике Татарстан и Ленинградской области. Компания в сотрудничестве с ведущими экспертами международной ассоциации WORLDSKILLS разработала курс для преподавателей ССУЗов по внедрению дуальной модели обучения на примере профессиональных модулей по специальности «Мехатроника».
На церемонии закрытия регионального чемпионата Worldskills состоялось вручение преподавателям средних специальных учебных заведений Республики Татарстан первых сертификатов на прохождение тренингов по внедрению новой системы обучения. Всего в проекте участвуют 10 ССУЗов из регионов присутствия производственных предприятий Ford Sollers, где компания является одним из крупнейших работодателей*.
Для обучения по новой системе была выбрана специальность «Мехатроника» как наиболее перспективная и востребованная в условиях массового перехода на автоматизированное производство и роботизацию. По данным совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении мехатроника является приоритетной среди специальностей, требующих актуализации профессиональных стандартов в 2017 году.
Первым этапом проекта являются тренинги для преподавателей ССУЗов по разработке учебного плана и основам преподавания Мехатронике на основе принципов дуальной системы обучения и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника».
Программа тренингов, которые пройдут 11-13 декабря текущего года, включает в себя введение в принципы дуального образования на примере уже разработанных модулей по специальности «Мехатроника», а также воркшоп на заводе Ford Sollers в Елабуге. Эксперты расскажут преподавателям об адаптации существующих учебных программ под требования дуального обучения и ознакомят с профессиональными модулями по мехатронике на практике с демонстрацией лабораторий учебных заведений и заводского оборудования, предназначенного для занятий со студентами.
В случае успешного внедрения курса мехатроники в ССУЗах Ford Sollers намерен развивать образовательный проект и готов принять на практику пилотную группу студентов, обучающихся по дуальной модели.
На церемонии закрытия регионального чемпионата Worldskills состоялось вручение преподавателям средних специальных учебных заведений Республики Татарстан первых сертификатов на прохождение тренингов по внедрению новой системы обучения. Всего в проекте участвуют 10 ССУЗов из регионов присутствия производственных предприятий Ford Sollers, где компания является одним из крупнейших работодателей*.
Для обучения по новой системе была выбрана специальность «Мехатроника» как наиболее перспективная и востребованная в условиях массового перехода на автоматизированное производство и роботизацию. По данным совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении мехатроника является приоритетной среди специальностей, требующих актуализации профессиональных стандартов в 2017 году.
Первым этапом проекта являются тренинги для преподавателей ССУЗов по разработке учебного плана и основам преподавания Мехатронике на основе принципов дуальной системы обучения и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника».
Программа тренингов, которые пройдут 11-13 декабря текущего года, включает в себя введение в принципы дуального образования на примере уже разработанных модулей по специальности «Мехатроника», а также воркшоп на заводе Ford Sollers в Елабуге. Эксперты расскажут преподавателям об адаптации существующих учебных программ под требования дуального обучения и ознакомят с профессиональными модулями по мехатронике на практике с демонстрацией лабораторий учебных заведений и заводского оборудования, предназначенного для занятий со студентами.
В случае успешного внедрения курса мехатроники в ССУЗах Ford Sollers намерен развивать образовательный проект и готов принять на практику пилотную группу студентов, обучающихся по дуальной модели.
Источник: http://mpt.tatarstan.ru