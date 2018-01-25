Ранее Ford заявлял о планах потратить к 2020 году на развитие электромобилей примерно 4,5 млрд долларов. Теперь же планы концерна выглядят куда более амбициозными: г-н Форд заявил, что уже к 2022 году 40 автомобилей из всего линейного ряда автоконцерна будут либо полностью электрическими (таких моделей планируется 16), либо оснащёнными гибридным двигателем. На воплощение этой задумки американский производитель намерен потратить 11 млрд долларов.

Ford решился на кардинальную смену направления развития в прошлом году, после того как представителя «большой детройтской тройки» опередила по рыночной капитализации Tesla. Реакцией на это стало назначение на пост гендиректора компании Джима Хеккета, который сменил на этом посту Марка Филдса. Г-н Хеккет тут же пообещал сократить расходы концерна (на 14 млрд долларов в течение ближайших пяти лет), а также сконцентрировать усилия на внедорожниках, грузовиках и электромобилях.

Переходу на новую стратегию развития способствуют и внешние факторы. Власти Китая, Европы и, например, Калифорнии все жестче регламентируют автомобильную индустрию, заставляя производителей снижать уровень вредных выхлопов авто. Некоторые страны даже наметили сроки, когда продажа автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями окажется под запретом. В то же время стоимость аккумуляторов для автомобилей постепенно снижается, а их мощность растёт.