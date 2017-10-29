ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Форум "Открытое молодёжное правительство" завершил свою работу сегодня, 29 октября. Его участниками стали более 60 активистов из 19 муниципалитетов Приморского края.

"Сегодня важно сформировать команду, которая будет работать на то, чтобы жизнь в регионе была интереснее, насыщеннее, ярче. Всё зависит от каждого из вас: вернувшись в муниципальные образования региона, вы сможете запустить свои проекты, реализовать идеи. Я хочу, чтобы вы помнили: 80% успеха зависит лично от вас, остальное - внешний фактор", - обратился к участникам директор департамента по делам молодёжи Приморья Александр Кайданович.

Как сообщили в департаменте, на протяжении четырех дней ребята осваивали образовательную и культурную программы, включающие работу по нескольким направлениям. Так, участников познакомили с историей Приморского края, вопросами финансовой грамотности, научили, как привлекать финансирование в проекты, составлять презентации и готовить мероприятия.

Участники форума приняли участие в пленарном заседании "Реализация государственной политики в Приморском крае", где их познакомили с деятельностью департамента по делам молодёжи Приморья, Молодёжного правительства, а также фонда местного сообщества "Энергия участия".