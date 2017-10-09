Форум "Российский Кавказ" пройдёт в Грозном 10-11 октября
«Мы проводим форум для того, чтобы совместными усилиями выработать предложения по совершенствованию региональной политики, предложить дополнительные пути развития социально-экономических и культурных возможностей Северного Кавказа, обсудить актуальные аспекты межрегионального и международного сотрудничества с учётом этноконфессиональной специфики СКФО», - отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.
Деловая программа мероприятия включает два пленарных заседания и пять тематических секций, посвященных вопросам развития религиозного образования, вовлечения молодёжи в занятия спортом, профилактики межнациональных и межрелигиозных конфликтов, роли СМИ в развитии сотрудничества народов Северного Кавказа. На выездной секции, которая пройдет на озере Кезеной-ам, эксперты обсудят вопросы развития туризма в городах СКФО.