ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10-11 октября пройдёт юбилейный V политологический форум «Российский Кавказ». В этом году местом его проведения станет г.Грозный. Организуют мероприятие Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Правительством Чеченской Республики.

«Мы проводим форум для того, чтобы совместными усилиями выработать предложения по совершенствованию региональной политики, предложить дополнительные пути развития социально-экономических и культурных возможностей Северного Кавказа, обсудить актуальные аспекты межрегионального и международного сотрудничества с учётом этноконфессиональной специфики СКФО», - отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Деловая программа мероприятия включает два пленарных заседания и пять тематических секций, посвященных вопросам развития религиозного образования, вовлечения молодёжи в занятия спортом, профилактики межнациональных и межрелигиозных конфликтов, роли СМИ в развитии сотрудничества народов Северного Кавказа. На выездной секции, которая пройдет на озере Кезеной-ам, эксперты обсудят вопросы развития туризма в городах СКФО.