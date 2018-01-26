"Газпром" и KOGAS обсудили поставки СПГ и развитие сотрудничества
26.01.2018, 13:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Президента, Главного исполнительного директора компании KOGAS Чжон Сын-Иля.
На встрече рассматривались вопросы поставок в Корею СПГ с проекта "Сахалин-2", в том числе перспективы их увеличения.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества.
Основными направлениями деятельности компании KOGAS являются строительство и эксплуатация терминалов по приёму СПГ и газораспределительных сетей, реализация международных газовых проектов, научно-исследовательские разработки в газовой отрасли.
В 2016 году "Газпром" и KOGAS подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие партнёрства в области поставок СПГ, а также отражает намерение сторон реализовывать совместные проекты по производству, транспортировке и регазификации СПГ, проекты в области газовой электрогенерации. Кроме того, Соглашение определяет основные направления взаимодействия, в частности, в сфере научно-технического сотрудничества, энергосбережения, экологии, газомоторного топлива.
В 2005 году Sakhalin Energy Investment Company Ltd. и KOGAS подписали контракт на поставку 1,5 млн тонн СПГ в год с проекта "Сахалин-2".
На встрече рассматривались вопросы поставок в Корею СПГ с проекта "Сахалин-2", в том числе перспективы их увеличения.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества.
Основными направлениями деятельности компании KOGAS являются строительство и эксплуатация терминалов по приёму СПГ и газораспределительных сетей, реализация международных газовых проектов, научно-исследовательские разработки в газовой отрасли.
В 2016 году "Газпром" и KOGAS подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие партнёрства в области поставок СПГ, а также отражает намерение сторон реализовывать совместные проекты по производству, транспортировке и регазификации СПГ, проекты в области газовой электрогенерации. Кроме того, Соглашение определяет основные направления взаимодействия, в частности, в сфере научно-технического сотрудничества, энергосбережения, экологии, газомоторного топлива.
В 2005 году Sakhalin Energy Investment Company Ltd. и KOGAS подписали контракт на поставку 1,5 млн тонн СПГ в год с проекта "Сахалин-2".
Источник: Газпром