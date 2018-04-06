06.04.2018, 15:10
"Газпром" и РОСНАНО будут развивать взаимодействие в сфере сертификации
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и Председатель Правления ООО "УК „РОСНАНО" Анатолий Чубайс провели совместное совещание по вопросам использования нанотехнологической продукции в интересах „Газпрома".
В работе совещания приняли участие члены Правлений компаний, руководители профильных подразделений и организаций „Газпрома", РОСНАНО, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, представители компаний отечественной наноиндустрии.
„Газпром" и РОСНАНО продолжают реализацию „Программы стимулирования спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию в газовой отрасли". В рамках данной работы, в частности, проводятся оценка предложений и испытания продукции организаций нанотехнологического сектора и связанных с ним высокотехнологичных предприятий.
При этом большое внимание уделяется вопросам обеспечения высокого качества продукции. В связи с этим принято решение подготовить соглашение о взаимодействии между системами добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, созданной ПАО „Газпром", и „НАНОСЕРТИФИКА".
В 2011 году „Газпром" и РОСНАНО утвердили „Программу стимулирования спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию в газовой отрасли".
В 2016 году в „Газпроме" была утверждена Программа инновационного развития компании до 2025 года. Основная цель Программы - постоянное повышение технологического уровня „Газпрома" для поддержания позиций технологического лидера в мировом энергетическом бизнесе. Программа предусматривает активное сотрудничество с корпоративными и сторонними научными организациями в рамках проведения НИОКР, государственными институтами развития, высшими учебными заведениями по организации совместных исследований и подготовке кадров.
Система ИНТЕРГАЗСЕРТ призвана подтверждать соответствие продукции, работ, услуг и систем менеджмента требованиям международных, национальных стандартов, стандартов ПАО „Газпром". Область деятельности Системы охватывает множество однородных групп продукции - от природного газа и нефти до широкого спектра продукции нефтегазового машиностроения, средств автоматизации и программного обеспечения.
Сертификат соответствия „НАНОСЕРТИФИКА" на продукцию позволяет идентифицировать её как продукцию наноиндустрии, подтверждает функциональные, преимущественные характеристики и её безопасность.
В работе совещания приняли участие члены Правлений компаний, руководители профильных подразделений и организаций „Газпрома", РОСНАНО, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, представители компаний отечественной наноиндустрии.
„Газпром" и РОСНАНО продолжают реализацию „Программы стимулирования спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию в газовой отрасли". В рамках данной работы, в частности, проводятся оценка предложений и испытания продукции организаций нанотехнологического сектора и связанных с ним высокотехнологичных предприятий.
При этом большое внимание уделяется вопросам обеспечения высокого качества продукции. В связи с этим принято решение подготовить соглашение о взаимодействии между системами добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, созданной ПАО „Газпром", и „НАНОСЕРТИФИКА".
В 2011 году „Газпром" и РОСНАНО утвердили „Программу стимулирования спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию в газовой отрасли".
В 2016 году в „Газпроме" была утверждена Программа инновационного развития компании до 2025 года. Основная цель Программы - постоянное повышение технологического уровня „Газпрома" для поддержания позиций технологического лидера в мировом энергетическом бизнесе. Программа предусматривает активное сотрудничество с корпоративными и сторонними научными организациями в рамках проведения НИОКР, государственными институтами развития, высшими учебными заведениями по организации совместных исследований и подготовке кадров.
Система ИНТЕРГАЗСЕРТ призвана подтверждать соответствие продукции, работ, услуг и систем менеджмента требованиям международных, национальных стандартов, стандартов ПАО „Газпром". Область деятельности Системы охватывает множество однородных групп продукции - от природного газа и нефти до широкого спектра продукции нефтегазового машиностроения, средств автоматизации и программного обеспечения.
Сертификат соответствия „НАНОСЕРТИФИКА" на продукцию позволяет идентифицировать её как продукцию наноиндустрии, подтверждает функциональные, преимущественные характеристики и её безопасность.
Источник: Газпром нефть