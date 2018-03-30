ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состояние отношений между США и Россией вызывает глубокую озабоченность и всё больше напоминает эпоху холодной войны, однако современная ситуация имеет две особенности. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос журналиста о высылке российских дипломатов.



«Во времена холодной войны в мире были две супердержавы, которые обладали полным контролем в соответствующих частях света, - сказал глава он. – Сегодня существует ещё несколько относительно независимых сторон, которые играют важную роль в конфликтах».

По словам Генсека, ещё одной особенностью нынешней ситуации является отсутствие механизмов по предотвращению эскалации напряжённости в тех случаях, когда возникают такие инциденты. «Эти механизмы были ликвидированы, поскольку люди думали, что холодная война осталась позади, и в этих мерах предосторожности больше нет необходимости», - подчеркнул Гутерриш.

По мнению главы ООН, настало время восстановить механизмы, которые гарантировали бы эффективное общение и обеспечивали возможность предотвратить эскалацию.