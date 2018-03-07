ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вдохновлён продвижением на недавних переговорах между Северной и Южной Кореями. C таким заявлением от имени главы ООН выступил его Пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.



В частности, Генсек приветствует договорённость о скором проведении саммита и перспективу обсуждения вопросов денуклеаризации со всеми заинтересованными сторонами. Антониу Гутерриш призывает сохранить поступательное движение и воспользоваться этой возможностью для поиска пути, ведущего к миру.

Как говорится в заявлении, такое развитие событий – это ещё один шаг вперёд в создании фундамента для возобновления искреннего диалога, который приведёт к устойчивому миру и денуклеаризации Корейского полуострова. Генеральный секретарь ещё раз подтверждает готовность Организации Объединённых Наций содействовать этому процессу.