ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ООН привержены построению мира и стабильности в Колумбии. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Боготе после встречи с колумбийским президентом Хуаном Мануэлем Сантосом.

Генсек подчеркнул, что в мире постоянно появляются новые конфликты, а старые редко находят своё решение. Поэтому, убеждён глава ООН, успешный пример Колумбии так важен для всего человечества: «Я считаю, что все граждане мира должны поддержать мирный процесс в Колумбии».

Напомним, что в ноябре 2016 года правительство и Революционные вооружённые силы Колумбии подписали мирное соглашение, которое положило конец полувековому вооружённому противостоянию. Вслед за этим боевики РВСК сдали практически весь хранившийся у них арсенал оружия – более семи тысяч единиц.

Однако, по словам Гутерриша, процесс построения долгосрочного мира должен включать в себя также демократические преобразования и обеспечение социальной защиты и безопасности всех граждан страны. Глава ООН напомнил о том, что сегодня Колумбия представляет собой «страну контрастов»: жители города пользуются благами цивилизации, в то время как в сельских районах нет элементарных удобств. Гутерриш призвал обеспечить достойные условия жизни для всех граждан страны. «Это непросто, - подчеркнул он, - и не стоит ждать чуда, однако ООН будет оказывать правительству Колумбии всестороннюю поддержку на этом пути».