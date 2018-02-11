ОРЕАНДА-НОВОСТИ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно и с тревогой следит за эскалацией боевых действий в Сирии, а также опасной тенденцией распространения конфликта за пределы этой страны. Об этом говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его Пресс-секретарь.

Сирийский народ переживает один из самых кровавых периодов семилетнего конфликта. Только за первую неделю февраля в результате авианалетов пострадали более тысячи человек. Генеральный секретарь вновь напомнил сторонам конфликта об их обязанности выполнять положения международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности. Он призвал их проявить сдержанность и приложить усилия для немедленного и безоговорочного прекращения насилия.



Генеральный секретарь также призвал стороны конфликта приступить к поиску политического решения в соответствии с резолюцией 2254. Как указывается в заявлении Гутерриша, это единственный путь к прекращению насилия и ужасающих страданий народа Сирии.