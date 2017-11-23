ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации. Отмечено, что в 2003–2016 годах "Газпром" построил в регионе 54 межпоселковых газопровода. Уровень газификации Оренбургской области к началу 2017 года увеличен с 84,9% до 97,3% (в среднем по России — 67,2%).

В 2017 году "Газпром" завершил сооружение пяти межпоселковых газопроводов — в Караганском, Кваркенском, Кувандыкском и Сакмарском районах. В настоящее время компания продолжает строительство ещё семи газопроводов — в Акбулакском, Бузулукском, Кваркенском, Кувандыкском, Яблоневом и Ясненском районах.

В то же время Правительство области не в полной мере выполняет обязательства по подготовке потребителей к приёму газа. Остаются неподключёнными к газопроводам, построенным ранее "Газпромом", 750 домовладений и 13 котельных. На встрече была отмечена необходимость ускорить эту работу.

Стороны рассмотрели перспективы развития рынка газомоторного топлива в Оренбургской области. В настоящее время сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) "Газпрома" в регионе состоит из девяти станций. До конца следующего года компания планирует построить третью АГНКС в г. Оренбурге.

В свою очередь Правительство региона приняло программу по развитию рынка газомоторного топлива. Документом предусмотрено приобретение к 2020 году пассажирской, коммунальной и сельскохозяйственной газомоторной техники.

Между "Газпромом" и Правительством Оренбургской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.