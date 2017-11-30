Глава Кабмина РФ назвал борьбу с террористической киберугрозой общей проблемой всех стран
30.11.2017, 17:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Все страны мира, столкнувшиеся с угрозой терроризма с применением современных информационных технологий, должны объединиться в борьбе с ней. Об этом заявил в интервью российским телеканалам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Нужно противодействовать террористической угрозе — это реальная проблема, действительно, террористы реально используют современные технологии, и вот с этим нужно бороться, бороться вместе, всем государствам, которые с этим столкнулись», - сказал Медведев.
По его словам, «лучше не кибервойна, а киберсотрудничество, к чему мы все время призываем наших партнеров в разных странах».
«К сожалению, если говорить о международном законодательстве и о конвенциях в сфере кибербезопасности, в сфере регулирования отношений в области цифровых технологий, мы сейчас, по сути, на нулевом уровне. Человечество никуда не продвинулось, условно, с периода 70-х годов прошлого века, а мир изменился самым радикальным образом», - считает глава Правительства РФ.
Что касается такого понятия, как «киберсуверенитет», то, по мнению Медведева, «мы должны быть самодостаточными, но не закрытыми».
«У нас должны быть все современные технологии, которые позволяют нам развивать экономику, закрытость — вредная история, потому что тем самым мы можем себя отрезать и превратиться в государство, которое вообще не развивается, здесь нужно искать баланс», - добавил он.
Глава Правительства РФ также отметил, что санкции против России в США пытаются «зацементировать» так, чтобы даже президент государства не смог их отменить. «Сейчас наши партнеры пытаются еще и эти санкции сделать долговечными, то есть «зацементировать» при помощи этого закона, сделать таким образом, чтобы даже президент Соединенных Штатов не мог их отменить», — сказал он.
Медведев напомнил, что по поправке Джексона-Вэника было решающее слово президента, он мог отложить действие этой поправки, теперь даже у президента нет такой возможности.
«Если говорить откровенно, мы вообще весь XX век провели под санкциями. Я неоднократно об этом говорил, западные страны вводили санкции в отношении Советского Союза и, по сути, в последствии новой России 10 раз», — сказал он.
Как подчеркнул премьер-министр, «мы все время жили под санкциями». «Мы выжили с ними в XX веке и сейчас это сделаем. Мы научились это делать, мы научились эти все трудности превозмогать, в чем-то это нам даже помогло», - резюмировал он, напомнив, что нынешний курс на импортозамещение не появился бы без новых санкций.
«Нужно противодействовать террористической угрозе — это реальная проблема, действительно, террористы реально используют современные технологии, и вот с этим нужно бороться, бороться вместе, всем государствам, которые с этим столкнулись», - сказал Медведев.
По его словам, «лучше не кибервойна, а киберсотрудничество, к чему мы все время призываем наших партнеров в разных странах».
«К сожалению, если говорить о международном законодательстве и о конвенциях в сфере кибербезопасности, в сфере регулирования отношений в области цифровых технологий, мы сейчас, по сути, на нулевом уровне. Человечество никуда не продвинулось, условно, с периода 70-х годов прошлого века, а мир изменился самым радикальным образом», - считает глава Правительства РФ.
Что касается такого понятия, как «киберсуверенитет», то, по мнению Медведева, «мы должны быть самодостаточными, но не закрытыми».
«У нас должны быть все современные технологии, которые позволяют нам развивать экономику, закрытость — вредная история, потому что тем самым мы можем себя отрезать и превратиться в государство, которое вообще не развивается, здесь нужно искать баланс», - добавил он.
Глава Правительства РФ также отметил, что санкции против России в США пытаются «зацементировать» так, чтобы даже президент государства не смог их отменить. «Сейчас наши партнеры пытаются еще и эти санкции сделать долговечными, то есть «зацементировать» при помощи этого закона, сделать таким образом, чтобы даже президент Соединенных Штатов не мог их отменить», — сказал он.
Медведев напомнил, что по поправке Джексона-Вэника было решающее слово президента, он мог отложить действие этой поправки, теперь даже у президента нет такой возможности.
«Если говорить откровенно, мы вообще весь XX век провели под санкциями. Я неоднократно об этом говорил, западные страны вводили санкции в отношении Советского Союза и, по сути, в последствии новой России 10 раз», — сказал он.
Как подчеркнул премьер-министр, «мы все время жили под санкциями». «Мы выжили с ними в XX веке и сейчас это сделаем. Мы научились это делать, мы научились эти все трудности превозмогать, в чем-то это нам даже помогло», - резюмировал он, напомнив, что нынешний курс на импортозамещение не появился бы без новых санкций.
Источник: https://er.ru