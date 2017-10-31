ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 27 октября 2017 года №2372-р о расширении морского порта Кавказ в Краснодарском крае для обеспечения строительства трассы "Таврида" и развития инфраструктуры порта. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением утверждено решение о расширении морского порта Кавказ (далее – порт) в целях обеспечения приёма дополнительного количества морских судов, возможности постановки их к причалу, а также для расширения операционной акватории возле причалов. Это обусловлено строительством в Крыму трассы «Таврида». Для выполнения строительных работ на трассе потребуется обеспечить доставку из порта дополнительных объёмов инертных материалов", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

«Таврида» (Р260) — автомобильная дорога федерального значения Керчь — Симферополь — Севастополь по территории Крыма. Протяжённость автодороги — 253 км. Автодорога соединит через Керченский мост Крым и Кубань (выход у Керчи на дорогу А290 (быв. М25).