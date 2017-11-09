Глава МЧС России потребовал оказать адресную помощь и всестороннюю поддержку пострадавшим в Ижевске (видео)
09.11.2017, 22:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава МЧС России Владимир Пучков провёл заседание рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В ходе него уточнялась оперативная обстановка на месте ликвидации последствий частичного обрушения жилого дома в Ижевске.
Министр потребовал от всех служб оказать пострадавшим адресную помощь и всестороннюю поддержку.
"Обращаю внимание на необходимость организовать выполнение всех задач по своим направлениям. Социальные службы должны быстро и оперативно принимать все меры, и завтра с 8 часов по московскому времени должны работать службы по восстановлению документов пострадавшим", - сказал Владимир Пучков, отметив, что документы должны быть восстановлены в течение пятницы.
В настоящее время все жители дома эвакуированы, развёрнуты два пункта временного размещения на базе школ. Организована адресная помощь всем пострадавшим и их семьям. Особое внимание уделяется детям, маломобильным и пожилым гражданам. Проводится информирование населения о выполняемых мероприятиях и складывающейся обстановке. Психологи МЧС России работают с пострадавшими и их родственниками.
Во время заседания говорилось, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие оперативные службы прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки и приступили к проведению поисково-спасательных работ.
На месте работают аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, спасательные службы города, в том числе кинологические расчёты. В готовность приведены аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Республике Татарстан, Самарской и Кировской областям.
К месту чрезвычайной ситуации выдвинулись аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Республике Башкортостан и Пермскому краю. Кроме того, в г. Ижевск выехали специалисты Главного управления МЧС России по Нижегородской области с диагностическим комплексом "Струна".
Организована работа оперативных штабов и оперативных групп Центрального регионального центра и Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС Удмуртской Республики, Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике приведены в режим функционирования "Чрезвычайная ситуация".
Состояние здоровья пострадавших, доставленных в лечебные учреждения г. Ижевска, а также организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ – на контроле. Авиация МЧС России находится в готовности к санитарно-авиационной эвакуации пострадавших в специализированные лечебные учреждения.
На месте чрезвычайной ситуации работают более 400 человек и 100 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 200 человек и 50 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств.
Министр потребовал от всех служб оказать пострадавшим адресную помощь и всестороннюю поддержку.
"Обращаю внимание на необходимость организовать выполнение всех задач по своим направлениям. Социальные службы должны быстро и оперативно принимать все меры, и завтра с 8 часов по московскому времени должны работать службы по восстановлению документов пострадавшим", - сказал Владимир Пучков, отметив, что документы должны быть восстановлены в течение пятницы.
В настоящее время все жители дома эвакуированы, развёрнуты два пункта временного размещения на базе школ. Организована адресная помощь всем пострадавшим и их семьям. Особое внимание уделяется детям, маломобильным и пожилым гражданам. Проводится информирование населения о выполняемых мероприятиях и складывающейся обстановке. Психологи МЧС России работают с пострадавшими и их родственниками.
Во время заседания говорилось, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие оперативные службы прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки и приступили к проведению поисково-спасательных работ.
На месте работают аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, спасательные службы города, в том числе кинологические расчёты. В готовность приведены аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Республике Татарстан, Самарской и Кировской областям.
К месту чрезвычайной ситуации выдвинулись аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Республике Башкортостан и Пермскому краю. Кроме того, в г. Ижевск выехали специалисты Главного управления МЧС России по Нижегородской области с диагностическим комплексом "Струна".
Организована работа оперативных штабов и оперативных групп Центрального регионального центра и Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС Удмуртской Республики, Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике приведены в режим функционирования "Чрезвычайная ситуация".
Состояние здоровья пострадавших, доставленных в лечебные учреждения г. Ижевска, а также организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ – на контроле. Авиация МЧС России находится в готовности к санитарно-авиационной эвакуации пострадавших в специализированные лечебные учреждения.
На месте чрезвычайной ситуации работают более 400 человек и 100 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 200 человек и 50 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств.
Источник: МЧС РФ