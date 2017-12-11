Глава МЧС России Владимир Пучков наградил детей, проявивших героизм в экстремальных ситуациях
11.12.2017, 17:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России в канун Дня конституции Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Глава МЧС России Владимир Пучков вручил ведомственные медали МЧС России "За отвагу на пожаре", "За спасение погибающих на водах" и оранжевые береты детям и подросткам, которые несмотря на свой юный возраст, рискуя жизнью, пришли на помощь людям, попавшим в беду.
14 юных героев приехали из разных уголков России – из Ростовской, Воронежской, Новосибирской, Челябинской и многих других областей. Самому младшему из них - 9 лет, а самый старший недавно отметил 17-летие. Простые школьники не только спасали людей из воды и горящих зданий, но и проводили реанимационные мероприятия, буквально, возвращая людей к жизни.
Среди награждённых и представитель Донского региона 17-летний школьник из Ростова-на-Дону Евгений Малыгин.
Евгений проявил недетские мужество и героизм при пожаре, который произошёл в конце декабря 2016 года в лицее №14 г.Ростова-на-Дону.
Как рассказал сам юный герой, в начале урока учитель попросил его с одноклассниками перенести парты с корпуса начальных классов. В коридоре навстречу ребятам бежал малыш и кричал, что в раздевалке пожар. Сначала школьники не поверили, но всё-таки решили проверить и побежали в раздевалку.
"Горела одежда, был сильный густой дым, бегали дети и пытались взять одежду из раздевалки. Я сказал своим ребятам, чтобы они бежали и сообщили учителям о пожаре, а сам направлял детей от раздевалки в безопасное место ближе к выходу, некоторых растерявшихся пришлось выводить самому и возвращаться обратно, потому что дети бежали за своими вещами в раздевалку",- вспоминает Евгений.
Находился он на месте и помогал до тех пор, пока помещение полностью не заполнилось дымом. Когда почувствовал, что не хватает воздуха, на ощупь по памяти стал двигаться по коридору в сторону выхода, где было безопаснее и не так много дыма. Немного отдышавшись и придя в себя, Евгений вышел на улицу и помогал пожарным, учителям и родителям одевать детей в тёплые вещи, так как на улице было холодно.
В Москве дети-герои проведут три дня. Для них организована обширная экскурсионная программа. За время пребывания в столице они встретятся с учащимися кадетского пожарно-спасательного корпуса Академии гражданской защиты МЧС России, посетят музей и обзорную площадку Останкинской башни. Также юные герои побывают на Красной площади и в Государственной Третьяковской галерее.
14 юных героев приехали из разных уголков России – из Ростовской, Воронежской, Новосибирской, Челябинской и многих других областей. Самому младшему из них - 9 лет, а самый старший недавно отметил 17-летие. Простые школьники не только спасали людей из воды и горящих зданий, но и проводили реанимационные мероприятия, буквально, возвращая людей к жизни.
Среди награждённых и представитель Донского региона 17-летний школьник из Ростова-на-Дону Евгений Малыгин.
Евгений проявил недетские мужество и героизм при пожаре, который произошёл в конце декабря 2016 года в лицее №14 г.Ростова-на-Дону.
Как рассказал сам юный герой, в начале урока учитель попросил его с одноклассниками перенести парты с корпуса начальных классов. В коридоре навстречу ребятам бежал малыш и кричал, что в раздевалке пожар. Сначала школьники не поверили, но всё-таки решили проверить и побежали в раздевалку.
"Горела одежда, был сильный густой дым, бегали дети и пытались взять одежду из раздевалки. Я сказал своим ребятам, чтобы они бежали и сообщили учителям о пожаре, а сам направлял детей от раздевалки в безопасное место ближе к выходу, некоторых растерявшихся пришлось выводить самому и возвращаться обратно, потому что дети бежали за своими вещами в раздевалку",- вспоминает Евгений.
Находился он на месте и помогал до тех пор, пока помещение полностью не заполнилось дымом. Когда почувствовал, что не хватает воздуха, на ощупь по памяти стал двигаться по коридору в сторону выхода, где было безопаснее и не так много дыма. Немного отдышавшись и придя в себя, Евгений вышел на улицу и помогал пожарным, учителям и родителям одевать детей в тёплые вещи, так как на улице было холодно.
В Москве дети-герои проведут три дня. Для них организована обширная экскурсионная программа. За время пребывания в столице они встретятся с учащимися кадетского пожарно-спасательного корпуса Академии гражданской защиты МЧС России, посетят музей и обзорную площадку Останкинской башни. Также юные герои побывают на Красной площади и в Государственной Третьяковской галерее.
Источник: МЧС РФ