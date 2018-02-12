ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл на место крушения самолёта Ан-148 в Раменский район Подмосковья, где проверил ход проведения поисково-спасательных работ.

Непосредственно на месте падения фюзеляжа самолёта министр пообщался со следователями СК и дал распоряжение о продолжении работы на месте крушения. В настоящее время спасательная операция завершена. К сожалению все пассажиры и члены экипажа самолёта Ан-148, следовавший по маршруту Домодедово – Орск, погибли.

Руководитель поиcково-спасательной операции, начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин доложил министру о том, что район поиска разделён на квадраты и в настоящее время обследуется шаг за шагом.

Кроме того, зона крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье будет обследована беспилотниками для определения основных точек проведения поисково-спасательных работ. С утра будет проведена разведка зоны для определения совместно со Следственным комитетом основных точек для проведения поисковых работ. Дополнительно МЧС России выделит снегоходы и другую технику для обеспечения работы экспертов МАК и следователей СК.

Также Владимир Пучков поручил организовать транспортный коридор к месту, где произошло крушение самолёта.

«Одна из наших главных задач – обеспечить доступность проезда техники на место. Организуйте доступный транспортный коридор и пути подъезда», - сказал министр.

По его словам, дорога к месту крушения, по которой заходила тяжёлая техника, уже разбита и проехать даже на специальной технике и снегоходах крайне тяжело.

В настоящее время поисковые работы продолжаются. Общая группировка на месте происшествия составляет почти 600 человек. Работа спасателей организована в три смены.