ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ижевск для координации работ по ликвидации последствий обрушения части жилого дома и оказанию помощи пострадавшим.

Министр проверит ход проведения поисково-спасательных работ на месте обрушения жилого дома, а также работу пунктов временного размещения и обсудит дополнительные меры по оказанию помощи пострадавшим, оставшимся без жилья.

В настоящее время в Ижевске организована работа пожарно-спасательных подразделений, аэромобильных группировок главных управлений МЧС России по Удмуртской Республике, Республике Башкортостан и Пермскому краю, а также спасателей Сибирского и Приволжского РПСО с кинологическими расчётами и спасательным оборудованием.

Детальная оценка пригодности дома к дальнейшей эксплуатации будет проведена с помощью мобильного диагностического комплекса "Струна".

В готовности к проведению санитарно-авиационной эвакуации пострадавших в специализированные лечебные учреждения находится авиация МЧС России.