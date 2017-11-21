ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел с рабочей поездкой в Женеву. На повестке дня вопросы сотрудничества в области чрезвычайного гуманитарного реагирования.

В рамках программы российская сторона и Международная организация гражданской обороны (МОГО) подпишут рамочное соглашение о стратегическом партнёрстве, цель которого укрепление сотрудничества и координация дальнейших усилий в области гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Министр планирует посетить штаб-квартиру Международного комитета Красного Креста (МККК) и Глобальный технический центр по оказанию гуманитарной помощи в Лозанне.