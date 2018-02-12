ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе завершилась спасательная операция, сообщается на сайте МЧС России.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Подмосковье вблизи поселения Степановское. Никто из находившихся на борту не выжил. На месте аварии проводится поисковая операция, в Раменском районе введен режим ЧС, началось расследование причин трагедии.

«Непосредственно на месте падения фюзеляжа самолета министр пообщался со следователями СК и дал распоряжение о продолжении работы на месте крушения. В настоящее время спасательная операция завершена. К сожалению все пассажиры и члены экипажа самолета Ан-148, следовавший по маршруту «Домодедово – Орск», погибли», – говорится в сообщении.

Руководитель поисково-спасательной операции, начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин доложил министру о том, что район поиска разделен на квадраты и в настоящее время обследуется шаг за шагом.

Также Пучков поручил организовать транспортный коридор к месту, где произошло крушение самолета. «Одна из наших главных задач – обеспечить доступность проезда техники на место. Организуйте доступный транспортный коридор и пути подъезда», – сказал министр. По его словам, дорога к месту крушения, по которой заходила тяжелая техника, уже разбита и проехать даже на специальной технике и снегоходах крайне тяжело.



В настоящее время поисковые работы продолжаются. Общая группировка на месте происшествия составляет почти 600 человек. Работа спасателей организована в три смены.