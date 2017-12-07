ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в МЧС России прошло расширенное заседание Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с обеспечением безопасности при использовании газового оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В мероприятии приняли участие представители профильных комитетов Государственной Думы, Совета Федераций, министерств и ведомств, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета РФ, субъектов Российской Федерации, а также жилищно-коммунального хозяйства.

Глава МЧС России Владимир Пучков обратил особое внимание на актуальность темы сегодняшнего заседания во время которого должны быть приняты дополнительные решения по вопросам обеспечением безопасности при использовании газового оборудования. Это позволит своевременно обеспечить безопасность граждан и снизить количество чрезвычайных ситуаций.

Только в 2017 году было проведено более 750 тысяч профилактических рейдов, во время которых выявлено свыше 11 тысяч нарушений эксплуатации газового оборудования в России.

«Из них более 3,3 тысяч нарушений связаны с ненадлежащей работой по обслуживанию газового оборудования, - сказал Владимир Пучков. - Выявлены проблемы диагностирования, задержки сроков замены оборудования. Это технические вопросы, но они требуют серьезного внимания со стороны МЧС России и всех структур, которые принимают участие в сегодняшнем совещании».

Глава МЧС России также обратил особое внимание на необходимость организации дополнительного обучения всех категорий населения правилам эксплуатации газового оборудования.

«Приоритет - подготовка детей, родителей. Обратите пристальное внимание на группы риска – особенно к людям пожилого возраста», - сказал министр.

С докладом об организации мероприятий по повышению безопасности объектов жилого фонда выступил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы - главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Ринат Еникеев.

«К сожалению, взрывы, связанные с утечкой бытового газа, представляют сегодня актуальную проблему, которую необходимо решать на самом высоком государственном уровне. С начала 2017 года произошло 13 подобных чрезвычайных ситуаций», - сказал Ринат Еникеев.

В этом году по сравнению с 2016-м количество взрывов из-за утечек бытового газа увеличилось на 8,3%, однако число погибших и пострадавших снизилось на 19,2% и 34,7% соответственно.

В основном утечка газа возникает при нарушении режима работы кухонных плит и в местах их подключения. Основная масса газового оборудования не имеет устройств, обеспечивающих полное отключение при повышении или отсутствии давления газа, а также контроля пламени.

Повлиять на ситуацию в целом могут проверки организаций, занятых в обслуживании газового оборудования.

«Для этого необходимо принять разработанный Минстроем России проект нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, предусматривающего проведение ежегодных надзорных мероприятий в отношении организаций, осуществляющих техническое обслуживание, ремонт и диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», - уточнил Ринат Еникеев.

Надзор в данном направлении будет проводиться исходя из риск-ориентированного подхода.

«Минстрою России поручено разработать критерии отнесения деятельности организаций и используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или к определенному классу опасности, - пояснил директор Департамента. - Планируется закрепить на постоянной основе осуществление надзорными органами МЧС России профилактических осмотров в отношении социальных объектов и многоквартирных жилых домов».

Также в 2017 году были внесены изменения в правила пользования газом, согласно которым работы по проверке, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов могут выполнять любые специализированные организации, имеющие в своем штате квалифицированных специалистов.

«Ранее такие работы лицензировались, что привело к недостаточному количеству организаций, осуществляющих данную деятельность. Отмена лицензирования позволит исключить излишнее государственное регулирование», - рассказал Ринат Еникеев.

Кроме того, для повышения уровня пожарной безопасности газифицируемых многоквартирных жилых домов будут внесены изменения в регламентирующие пожарную безопасность своды правил. Предполагается запретить использование газового оборудования на социально важных объектах, оборудовать помещения зданий, где используется голубое топливо, системами контроля загазованности и применить устройства автоматической блокировки подачи газа при аварийных ситуациях.

«В настоящее время указанные изменения прошли все необходимые процедуры публичного обсуждения, откорректированы и проходят процедуру согласования с техническими комитетами по стандартизации», - сказал он.