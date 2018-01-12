Глава МИД Беларуси встретился с Послом Грузии
12.01.2018, 13:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 12 января 2018 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Республике Беларусь Валерием Кварацхелия по случаю вручения им копий верительных грамот.
В ходе встречи стороны отметили активизацию в последние годы двустороннего диалога на высшем и высоком уровнях.
Был также рассмотрен широкий спектр вопросов белорусско-грузинского сотрудничества, в том числе ход реализации ранее достигнутых договоренностей, подготовка запланированных на ближайшее время совместных мероприятий.
Источник: http://mfa.gov.by