ОРЕАНДА-НОВОСТИ 12 января 2018 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Республике Беларусь Валерием Кварацхелия по случаю вручения им копий верительных грамот.



В ходе встречи стороны отметили активизацию в последние годы двустороннего диалога на высшем и высоком уровнях.



Был также рассмотрен широкий спектр вопросов белорусско-грузинского сотрудничества, в том числе ход реализации ранее достигнутых договоренностей, подготовка запланированных на ближайшее время совместных мероприятий.