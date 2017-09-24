ОРЕАНДА-НОВОСТИ В своём выступлении в ходе общеполитической дискуссии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо обрушился с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Cеверокорейский министр объяснил, что его речь - ответ на заявление Трампа о том, что он готов «полностью уничтожить» Северную Корею, если она будет угрожать Соединённым Штатам и их союзникам. Он назвал санкции против его страны незаконными.



Представитель КНДР пообещал дать «жёсткий ответ» на «угрозу со стороны тиранов». Он также отметил, что «Трамп сам совершает самоубийство», поскольку в случае нападения США на КНДР погибнет множество людей, включая американцев, а «ответственность за это будет нести» президент США.



Он назвал «несправедливыми» санкции против КНДР, подчеркнув, что эти меры против его страны являются нарушением международного права. Министр заявил, что действия Соединённых Штатов – это единственная причина, по которой Северная Корея решила обзавестись собственным ядерным оружием.



Министр подтвердил, что его страна недавно успешно испытала водородную бомбу. Он напомнил, что США угрожали применением ядерного оружия на Корейском полуострове ещё в 50-х годах прошлого века.



Ли Ен Хо отметил, что «в отличие от других» стран КНДР сообщает международному сообществу о своих ядерных испытаниях. При этом Северная Корея «не нуждается» в официальном признании её ядерной державой.



Он обвинил Совет Безопасности, который, как он считает, действует исключительно под диктовку его постоянных членов, в нарушении принципов Устава ООН и назвал резолюции против его страны «незаконными». По его словам, они связаны с тем, что постоянные члены – все ядерные державы – не хотят, чтобы другие страны владели ядерным оружием.