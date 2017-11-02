Глава Минпромторга России даст старт новому проекту по созданию импортозамещающего производства кожаной обуви
02.11.2017, 21:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 03 ноября 2017 года состоится рабочая поездка Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова в г. Новороссийск Краснодарского края.
Здесь глава ведомства посетит производственную площадку одной из крупнейших обувных фабрик России ООО "Брис-Босфор" и ознакомится с процессами изготовления и сборки обуви.
Кроме того, Денис Мантуров, в присутствии работников предприятия, примет участие в торжественной церемонии закладки "капсулы", символизирующей старт нового проекта по созданию полномасштабного импортозамещающего производства кожаной обуви.
В рамках "Проекта расширения серийного производства кожаной обуви в целях увеличения доли импортозамещения продукции на базе производства в городе Новороссийск Краснодарского края", который нацелен на расширение производства и увеличение выпуска кожаной обуви, планируется реконструировать производственные корпуса и приобрести для них новое современное оборудование, позволяющее увеличить выпуск на 10 млн пар обуви в год.
Планируемый ассортимент продукции охватит абсолютно все возрастные группы покупателей и будет обновляться с учётом маркетинговых исследований и новых тенденций в мировой моде.
ООО "БРИС-БОСФОР" – одна их крупнейших обувных фабрик России, работающая на территории Краснодарского края и выпускающая качественную и доступную по цене женскую, мужскую, детскую и подростковую обувь. Компания производит до 20 млн пар обуви в год мужского, женского и детского ассортимента различного функционального назначения. Предприятие самостоятельно производит подошвы, стельки и аксессуары для обуви из различных материалов.
По итогам исследований российского рынка обуви компания является одним из лидеров в производстве обуви – на неё приходится около 17% общероссийского и более 70% краевого производства обуви.
Здесь глава ведомства посетит производственную площадку одной из крупнейших обувных фабрик России ООО "Брис-Босфор" и ознакомится с процессами изготовления и сборки обуви.
Кроме того, Денис Мантуров, в присутствии работников предприятия, примет участие в торжественной церемонии закладки "капсулы", символизирующей старт нового проекта по созданию полномасштабного импортозамещающего производства кожаной обуви.
В рамках "Проекта расширения серийного производства кожаной обуви в целях увеличения доли импортозамещения продукции на базе производства в городе Новороссийск Краснодарского края", который нацелен на расширение производства и увеличение выпуска кожаной обуви, планируется реконструировать производственные корпуса и приобрести для них новое современное оборудование, позволяющее увеличить выпуск на 10 млн пар обуви в год.
Планируемый ассортимент продукции охватит абсолютно все возрастные группы покупателей и будет обновляться с учётом маркетинговых исследований и новых тенденций в мировой моде.
ООО "БРИС-БОСФОР" – одна их крупнейших обувных фабрик России, работающая на территории Краснодарского края и выпускающая качественную и доступную по цене женскую, мужскую, детскую и подростковую обувь. Компания производит до 20 млн пар обуви в год мужского, женского и детского ассортимента различного функционального назначения. Предприятие самостоятельно производит подошвы, стельки и аксессуары для обуви из различных материалов.
По итогам исследований российского рынка обуви компания является одним из лидеров в производстве обуви – на неё приходится около 17% общероссийского и более 70% краевого производства обуви.
Источник: Минпромторг